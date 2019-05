Arad: Doar jumătate dintre locurile de cazare au fost ocupate în Moneasa, în mini-vacanţă Statiunea montana Moneasa a avut cei mai putini turisti din ultimii ani in perioada sarbatorilor pascale si de 1 Mai, din cauza vremii ploioase, doar jumatate dintre locurile de cazare fiind ocupate.



Reprezentantii Primariei Moneasa au declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca prezenta turistilor in statiune in mini-vacanta a fost cea mai slaba din ultimii ani.



"Estimam ca au fost ocupate 50% din locurile de cazare, ceea ce inseamna foarte putin. In anii anteriori, in perioada sarbatorilor pascale sau de 1 Mai erau ocupate 80% dintre locurile de cazare din hoteluri si pensiuni.

Sursa articol: agerpres.ro

