- USR cere demisia primarului municipiului Arad, Gheorghe Falca, acuzand administratia locala aradeana ca a retinut semnaturile stranse in campania #Fara penali in functii publice, desi exista un termen leg...

- Campania "Fara penali in funcții publice" ajunge astazi in Parlament. Primele semnaturi vor fi depuse la Camera Deputaților, urmand ca maine sa fie aduse și celelalte. Vorbim de sute de mii de semnaturi validate de primarii pentru campania USR.

- Responsabilii Primariei Pilu, din judetul Arad, au pierdut dosarul cu semnaturi stranse de USR in campania "Fara penali in functii publice", care urmau sa fie atestate, iar primarul da vina pe viceprimar, insa spune ca "nu e

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca unii dintre primarii PSD ii suna pe cetateni pentru a-i ameninta si pentru a le cere sa isi retraga semnaturile date pentru campania "Fara penali in functii publice". "Campania 'Fara penali in functii publice' se afla in faza de validare a semnaturilor…

- USR Cluj a depus, miercuri, la Primaria Cluj-Napoca, peste 33.000 de semnaturi adunate din municipiu pentru campania "Fara penali in functii publice", din totalul celor circa 51.000 de semnaturi stranse in judet. "Este vointa clujenilor care vor sa schimbe ceva in Romania. Primaria va valida…

- Campania de strangere de semnaturi pentru initiativa cetateneasca fara penali in functii publice din judetul Constanta s a incheiat, totalizand peste 30.000 de semnaturi. Zilele viitoare, semnaturile vor fi depuse la primariile din judet. Semnaturile trebuie depuse in dosare de carton, legate cu sfoara,…

- Vestea pe care sute de voluntari și mii de semnatari o așteptau cu sufletul la gura a fost scrisa pe rețelele de socializare. „Veste incredibil de buna! Campania #farapenali a reușit sa atinga baremul minim de 20,000 de semnaturi în 21 de județe și îndeplinește toate…

- Organizatorii campaniei #Fara penali in functii publice au reusit marti sa depaseasca ambele praguri cerute de lege: peste 500.000 de semnaturi si cel putin 20.000 de semnaturi in 21 de judete. Cu toate acestea, continua strangerea de...