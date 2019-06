Arad: Circa 30 de gospodării şi câteva drumuri, afectate de inundaţii Aproximativ 30 de gospodarii, din care sase locuinte, au fost inundate, in satul aradean Halalis, in urma unei ploi torentiale, iar in zona un drum comunal a fost distrus si nu mai este practicabil, in timp ce alte doua drumuri sunt afectate.



Primarul comunei Savarsin, de care apartine satul Halalis, Ioan Vodicean, a declarat, pentru AGERPRES, ca in noaptea de duminica spre luni a cazut o ploaie torentiala timp de jumatate de ora, care a provocat importante distrugeri.



Conform sursei citate, cel putin 30 de gospodarii din satul Halalis au fost inundate, din care sase locuinte,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SAVARSIN. Ploile torentiale de noaptea trecuta nu au ramas fara urmari. In zona Savarsin, inundatiile au provocat cele mai multe probleme. Primarul comunei, Ioan Vodicean, ne-a declarat ca cel putin 30 de gospodarii din satul Halalis au fost inundate, din care sase locuinte, iar o parte din…

- Inundatiile produse miercuri seara si in cursul noptii de miercuri spre joi in judetul Bistrita-Nasaud, ca urmare a ploilor torentiale, au afectat circa 90 de gospodarii, au inundat drumuri judetene si strazi, dar si un sediu de primarie, potrivit bilantului provizoriu transmis de Inspectoratul pentru…

- O ploaie torentiala, insotita de grindina, s-a abatut, sambata, asupra localitații Pribești din județul Vaslui. Apa s-a adunat pe strazile localitații, a afectat drumul comunal, iar o persoana imobilizata la pat fiind evacuata de pompieri, potrivit Mediafax.Mai multe gospodarii din localitatea…

- Ploile care au inceput de saptamana trecuta continua sa provoace inundații in mai multe județe ale țarii. Sunt deja cazuri de localitați in care revarsarile apelor au provocat pagube la un interval de cateva zile. Printre acestea se afla orașul Roznov din județul Neamț și comuna aradeana Barzava. Ploile…

- Zeci de pompieri militari din cadrul ISU Calarasi, echipaje de la Serviciille Voluntare pentru Situatii de Urgenta din Oltenita si din Fundulea, dar si din celelalte localitati ale judetului afectate de inundatii in urma ploilor torentiale cazute pe cod rosu si portocaliu au muncit zi si noapte pentru…

- Autoritatile din Vaslui sunt in alerta, mai multe localitati din nordul judetului fiind afectate de precipitatiile abundente ce au cazut in zona in noaptea de luni spre marti. Judetul Vaslui se afla sub atentionare cod galben de ploi.

- Autoritatile din Vaslui sunt in alerta, mai multe localitati din nordul judetului fiind afectate de precipitatiile abundente ce au cazut in zona in noaptea de luni spre marti. Judetul Vaslui se afla sub atentionare cod galben de ploi.

- Vremea ploioasa a umflat apele in mai multe zone din țara, iar cel mai vestic județ nu a scapat de furia naturii. Echipajele ISU Timiș au fost solicitate sa intervina in mai multe locuri, dupa cum urmeaza: „in localitatea Poieni s-a intervenit pentru evacuarea apei din 1 curte inundata; pe DC 100, pe…