Arad: Cinci tineri reţinuţi după ce au intrat noaptea în curtea unui bărbat, l-au imobilizat şi l-au tâlhărit Cinci tineri din judetul Arad au fost retinuti, dupa ce au intrat noaptea in curtea unui barbat, pe care l-au imobilizat, l-au amenintat cu o maceta si l-au talharit de bunuri in valoare de aproximativ 7.000 de lei, care ulterior au fost gasite acasa la unul dintre suspecti. Victima talhariei, un tanar de 23 de ani din localitatea Seitin, a sunat la 112 pentru a reclama ca mai multe persoane necunoscute, prin fortarea portii, au intrat in curtea casei sale, l-au imobilizat si i-au sustras un telefon mobil, un aparat de cafea, o statie de muzica cu boxe si unelte, toate in valoare de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

