Stiri pe aceeasi tema

- Arad. Putem spune ca lupta pentru stoparea cerșetoriei, dar mai ales pentru inlaturarea oamenilor strazii ce au acaparat in ultimii ani orașul de pe Mureș, prinde contur. Daca pana acum polițiștii locali aradeni doar rupeau sute de sancțiuni pe care oameni strazii și cerșetorii nu aveau cum sa le plateasca,…

- Un barbat din Gorj acuzat ca facea trafic de cannabis a fost condamnat la 2 ani si doua luni de inchisoare cu suspendare și la 80 de zile de munca in folosul comunitații, la Primaria Targu-Jiu. In plus, magistratii Tribunalului Gorj au decis, marți seara, ca barbatul sa presteze munca neremunerata in…

- Amenzile pentru organizarea de petreceri și tulburarea liniștii in apropierea locuințelor vor crește de cateva ori, in timp ce repetarea actelor de deranjare a liniștii locatarilor, prin zgomote, larma, muzica sau petreceri, va fi sancționata inclusiv cu munca in folosul comunitații, potrivit unui proiect…

- Conform Planului de acțiuni și lucrari de interes local, persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social din comuna Bistra, presteaza ore de munca in folosul comunitații. Planul de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2019 a fost aprobat prin hotarare de consiliu local, pe baza solicitarilor…

- Amenzi de 3.000 de lei și munca in folosul comunitații pentru deranjarea vecinilor. Potrivit unui proiect adoptat miercuri, 3 iulie, de Camera Deputaților, amenzile pentru organizarea de petreceri și tulburarea liniștii in apropierea locuințelor vor crește de cateva ori, in timp ce repetarea actelor…

- Amenzile pentru organizarea de petreceri si tulburarea linistii in apropierea locuintelor vor creste de cateva ori, in timp ce repetarea actelor de deranjare a linistii locatarilor, prin zgomote, larma, muzica sau petreceri, va fi sanctionata inclusiv...

- Ioana, soția lui Gabi Tamaș, se afla zilele acestea in vacanța in Grecia, dar se pare ca e fara fotbalistul roman, care inca trebuie sa munceasca in folosul comunitații in Israel. Frumoasa antrenoare de fitness a postat pe contul sau de Instagram numai poze in care era singura, in ipostaze hot. ...