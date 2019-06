Stiri pe aceeasi tema

- In perioada mentionata traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, iar autovehiculele vor putea circula pe rutele marcate in schita atasata. In timpul lucrarilor pe strada respectiva va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii…

- Anterior, fusese gasita in stop cardio-respirator o fetita de trei ani, care nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Peste 100 de persoane au fost evacuate, 76 de locuinte si 132 de gospodarii au fost afectate in urma inudatiilor si viiturilor produs de ploile abundente in judetul Prahova, conform Inspectoratului…

- Echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino” al judetului Prahova s-a deplasat, ieri, la o adresa pe strada Micsunelelor, din Ploiesti, pentru a ridica in siguranta munitie neexplodata provenind din al doilea razboi mondial. Proprietarul detinea in total 73 de…

- Zeci de cartuse si proiectile au fost gasite, vineri, intr-o locuinta din municipiul Ploiesti, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova deplasandu-se pentru a le ridica. Anchetatorii incearca sa stabileasca modul in care munitia a ajuns in locuinta ploiesteanului.

- Zeci de cartuse si proiectile au fost gasite, vineri, intr-o locuinta din municipiul Ploiesti, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova deplasandu-se pentru a le ridica. Anchetatorii incearca sa stabileasca modul in care munitia a ajuns in locuinta ploiesteanului,…

- Peste 30 de proiectile si zeci de cartuse care provin din Al Doilea Razboi Mondial au fost gasite in cursul serii de vineri, in padurea din satul Poiana, comuna Brusturi, au informat, sambata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Initial, un bucurestean originar din…

- Astazi, 05 aprilie a.c., în jurul orei 10:00, un apel primit prin Sistemul Național Unic al Apelurilor de Urgența 112 solicita intervenția pompierilor militari pentru asanarea teritoriului de muniția ramasa neexplodata, gasita pe un teren viran în apropiere de varianta Constanța-Ovidiu.…

- Astazi, 05 aprilie a.c., in jurul orei 10:00, un apel primit prin Sistemul National Unic al Apelurilor de Urgenta 112 solicita interventia pompierilor militari pentru asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata, gasita pe un teren viran in apropiere de varianta Constanta Ovidiu.Echipajul pirotehnic…