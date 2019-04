Politia Locala din Arad cere populatiei sprijin pentru depistarea proprietarilor de caini periculosi care nu si-au inregistrat exemplarele, aratand ca doar 500 sunt in evidente in municipiu, desi numarul real ar fi mult mai mare. Directia Generala Politia Locala Arad, aflata in subordinea Primariei, a transmis, vineri, un avertisment public pentru proprietarii de caini periculosi nedeclarati, aratand ca vor avea loc controale. "Ii anuntam pe aradenii care detin exemplare canine incadrate in categoriile cainilor periculosi sau agresivi asupra demararii verificarilor la domiciliu privind existenta…