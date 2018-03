Arad: Aproximativ 400 de persoane au protestat nemulţumite de starea DJ 709 Aproximativ 400 de persoane, nemultumite de degradarea tot mai accentuata a DJ 709, Arad - Siria, unul dintre cele mai importante din judet, el legand municipiul resedinta de judet de trei orase si de statiunea Moneasa, au luat parte sambata la un protest desfasurat in zona localitatii Horia. Cele aproximativ 400 de persoane din localitatile prin care trece DJ 709 Arad - Siria, cu aproape 100 de autoturisme, au iesit sambata in strada, pentru a-si arata nemultumirea fata de autoritatile judetene care nu repara acest drum. Protestatarii au umplut gropile din carosabil cu piese auto de la autoturismele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 45 de decese cauzate de rujeola, transmite Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste imbolnavirile, acestea se apropie de pragul de 12.000. Decesele au fost inregistrate in judetele Timiș (9), Arad (6), Dolj (7),…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio Romania, despre cat de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbari bruste de temperatura. Petre Daea: “Suntem la cateva zile, doua zile si ceva de la echinoctiu si iata ca suntem in plina iarna, vazand conditiile…

- Este vorba despre o femeie de 68 de ani din judetul Bihor, o alta de 77 din Arad si un babnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele trei persoane aveau si alte probleme medicale si nu erau vaccinate. De la deputul sezonului 2017-2018, au murit 107 de persoane din cauza virusului gripal. Ministrul…

- Citeva zeci de persoane din comuna Bunesti Averesti, judetul Vaslui, au protestat astazi timp de doua ore in zona Cumpana, din satul Bunesti nemultumiti de starea proasta a Drumului Judetean 244D, care trece prin localitate. Oamenii acuza faptul ca autoritatile nu au intervenit pentru repararea drumului,…

- Peste 2.200 de migranți au incercat sa iasa anul trecut din țara noastra – ilegal – folosind punctele de trecere ale frontierei din județul Arad sau frontiera verde. Numarul este foarte mare in comparație cu anul 2016 cand doar 604 migranți au fost prinși incercand sa paraseasca ilegal Romania. Jumatate…

- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Opt persoane au fost retinute, in noaptea de miercuri spre joi, din cei 18 suspecti dusi la audieri in urma perchezitiilor facute in judetele Alba, Arad, Bihor, Maramures si Caras-Severin, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei, scrie news.ro.Purtatorul…

- Ministerul Dezvoltarii a semnat contractul de finanțare pentru drumul Barsa – Moneasa – limita județul Bihor, o investiție finanțata prin Programul Național de Dezvoltare Locala, in valoare de 78 de milioane de lei. Este cel de-al treilea drum județean pentru care Ministerul Dezvoltarii aloca fonduri…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Alba, Luminita Prodan, a declarat, miercuri, pentru News.ro, ca 18 persoane din cele 22 vizate de aceasta actiune au fost gasite si aduse pentru audieri la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Alba fiind suspecte intr-un dosar de evaziune…

- Ultimele doua meciuri ale etapei a 24-a a Ligii 2 au fost programate sa se desfasoare duminica, de la ora diferite. De la 11:00, la Timisoara, au jucat Ripensia si Dacia Unirea Braila, in timp ce de la ora 12:00, a inceput partida de la Siria dintre UTA Arad si FC Hermannstadt. Meciurile de duminica…

- Echipajul de intervenție nu a gasit persoane in autoturismul cazut in apa. „S-a deplasat un echipaj al Garzii nr. 1 Sebiș din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș. In momentul sosirii la locul accidentului a fost gasit un autoturism rasturnat in apa – fara persoane in interior. A fost verificata…

- Sosirea lui Ionuț Popa la UTA a inflamat spiritele peste masura. Nici scuzele lui, nici faptul ca e cel mai bun antrenor din Arad, nici ca a venit sa salveze echipa de la retrogradare nu a contat pentru nucleul dur al suporterilor. Aceștia vorbesc de principii, iar pe baza acestora au inceput sa…

- "In Germania s-a intamplat asa - au fost alegeri intr-o sala legale, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi de apa", a declarat Claudiu Manda. Acesta a completat: „Nu am facut o sugestie, am spus ca in Germania, unde e democratie, au libertatea sa protesteze,…

- O seara obișnuita s-a transformat intr-una inedita pentru polițiștii din Arad. Aceștia au prins, ieri, dupa caderea intunericului, un barbat care, cu o mașina furata, a provocat un accident, scrie newsar.ro. Mașina o furase din fața unui bar, iar la scurt timp a lovit o alta mașina care, ajungand pe…

- Autoritatile au confirmat ieri trei noi decese provocate de gripa, bilantul de la inceputul sezonului ajungand astfel la 90. Este vorba despre o tanara de 17 ani din Covasna si doua femei de 79 si 75 de ani din Mures si din Arad. Cele trei persoane nu erau vaccinate antigripal si sufereau si de alte…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Un avion rusesc s-a prabusit in apropiere de baza ruseasca din Hmeimim, 32 de persoane au murit, anunta agentiile rusesti de presa, citate de AFP si HotNews.ro. “In 6 martie in jurul orei 15,00 (12,00 GMT), un avion de transport ...

- Peste 100 de persoane, venite din mai multe zone ale tarii, protesteaza marti, in Parcul Izvor, vizavi de Palatul Parlamentului, impotriva modificarilor la Legile Justitiei. "Sunt facute in favoarea hotilor, sunt facute in favoarea lor. (...) Trebuie refacute ca sa fie hotii la puscarie.…

- Update: PERCHEZIȚII la persoane banuite de furturi din locuințe și inșelaciune Leo de la Strehaia este audiat, fiind acuzat ca a pacalit un roman stabilit in SUA, dupa ce i-a vandut o statuie cu 7.500 de euro, mințind ca e din aur. Mascații l-au prins la Arad și il duc la Mehedinți, la audieri. Este…

- A plecat cu caiacul pe Mures, sfidand frigul de afara. S-a rasturnat si chiar acum, zeci de persoane il cauta. „O persoana s-a rasturnat cu caiacul pe Mureș. A ieșit din apa și se afla pe o insula intre Sambateni și Mandruloc. Intervine SMURD Vladimirescu, cu un echipaj de cautare -salvare cu barca”,…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie AGERPRES.Protestatarii s au mobilizat pe retelele de…

- Iasi, 22 feb /Agerpres/ - Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Protestatarii s-au…

- Polițiștii din Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, efectueaza peste 100 de percheziții domiciliare in București și in 16 județe, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in ...

- ”Timișoara, punct de interes pentru traficul ilegal de persoane”, spune poliția federala germana, care conidera orașul de pe Bega o noua ”ancora” a traficanților. Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca „ancora” pentru transportul…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- Aproape 6.000 de persoane au incercat sa treaca ilegal granița romana, in 2017, cei mai multi fiind organizati in grupuri conduse de calauze, potrivit datelor Poliției de Frontiera. Majoritatea imigranților provin din tari precum Irak, Siria, Pakistan, Iran, Afganistan, iar peste 230 de persoane sunt…

- Zeci de persoane s-au strans, duminica seara, in fata sediului Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a protesta, nemultumiti de evenimentele din ultima perioada din justitie. Oamenii au cerut demisia Laurei Codruta Kovesi, procurorul-sef al institutiei. Protestatarii scandeaza „Sufragerista!”…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virusul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi.

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Aproximativ 40 de persoane au protestat, duminica seara, in Piata Centrala din municipiul Bistrita, de langa primarie, fata de modul in care administratia a gandit constructia bugetului local din acest an. Protestul, denumit pe o retea de socializare "Bistritenii-s revoltati, banii lor…

- Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor, reprezinta motive de ingrijorare in ceea ce priveste dreptul la libera exprimare in regimul lui Tayyip Erdogan, cel care i-a numit pe opozantii interventiei militare „tradatori". Turcia a lansat luna trecuta o ofensiva militara…

- Turcia a retinut pana acum 573 de persoane pentru ca au postat pe retelele sociale sau au protestat cu privire la ofensiva militara a turcilor din Siria, se arata intr-un comunicat al guvernului turc, citat de Reuters.Masurile de represiune, care au ajuns si la Asociatia Nationala a Medicilor,…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: „Mananci mult?”, „Faci miscare suficienta?”, „Bei lichide destule?”, „Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?”, iar cea…

- UTA “low-cost” aduce, iata, inca doua desparțiri. Daca despre Buleica se știa de mai multa vreme ca toata lumea dorește plecarea lui, iata ca a mai aparut una, cea a lui Filaret. Ambele desparțiri s-au oficializat chiar astazi. “Fotbalistul Richard Filaret, unul dintre cei…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Sute de persoane au manifestat luni in Nicosia de Nord, unele dintre ele atacand sediul unui ziar cipriot turc care a criticat ofensiva Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria. Aproximativ 500 de persoane, unele purtand steaguri ale Turciei, s-au adunat in fata sediului ziarului…

- Autoritatile kurde au emis luni mandate de arestare impotriva a 35 de persoane suspectate ca fac 'propaganda terorista' pe retelele sociale impotriva ofensivei pe care Ankara o desfasoara impotriva unei militii kurde in Siria, informeaza AFP. Potrivit postului public de televiziune…

- Sute de baimareni au iesit sambata seara in strada pentru a protesta impotriva modificarii legilor justitiei, dar si impotriva PSD. Protestatarii au strabatut o buna parte din oras, unii dintre ei afisand diverse mesaje. In marile orase ale tarii, numarul oamenilor iesiti in strada a ajuns la cateva…

- Aproximativ 70 de persoane protesteaza, in aceste momente, in fața Palatului Administrativ din Tg-Jiu, nemultumiti de modificarile aduse legilor Justitiei si Codurilor Penale. Mii de romani din toata țara protesteaza, incepand cu orele 18,00, in București. Protestatarii poarta pancarte cu mesajele:…

- Grupul civic “Coruptia ucide” a anuntat sambata ca exista informatii potrivit carora se incearca deturnare coloanei de manifestanti care vor protesta in Bucuresti, afirmand ca exista surse care spun ca vor fi inflitrate persoane care sa modifice traseul stabilit de protestatari, deturnandu-i catre…

- Scriitorul Ioan Slavici a fost comemorat joi la Panciu, la implinirea a 170 de ani de la naștere. Slujba de pomenire a avut loc la Biserica ”Sf. Apostoli Petru și Pavel”, fiind prezenți reprezentanții autoritaților locale, cadre didactice, elevi și absolvenți. Slujba de pomenire a fost oficiata de preoții…

- Motiunea privind prelungirea starii de urgenta a fost sustinuta de parlamentarii Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP, de guvernamant) si ai Partidului Miscarii Nationaliste (MHP), in timp ce Partidul Poporului Republican (CHP) si Partidul Democrat al Poporului (HDP) s-au opus motiunii. Masura…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Protestul a fost organizat, ca si pana acum, pe Facebook, de comunitatea "Va vedem din Sibiu". "E important sa fim alerti si vigilenti in continuare. Continuam! Ne vedem in zona libera de coruptie!", a fost apelul lansat de organizatori. Aproximativ o suta de persoane au dat curs apelului…

- Peste 200 de persoane din comunele vasluiene Tacuta si Codaesti au protestat, astazi, nemultumite de starea drumului judetean 247 care face legatura intre cele doua localitati. Manifestatia s-a desfasurat pasnic, iar soferii din cele doua comune au parcurs cei aproximativ 15 km, cu 50 de masini, in…

- Programul evenimentului, pentru cei care doresc sa participe, a fost anunțat de organizatori pe pagina de facebook a evenimentului „Prima «evadare la munte» și sa comemoram pe cei plecați in 2017”. Astfel, se va pleca din gara Arad, cu trenul Regio, de la ora 08:08. Intalnirea drumeților va fi in…