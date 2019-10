Stiri pe aceeasi tema

- „Mai sunt puține zile pana la Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos. Fiecare membru al comunitații noastre iși va impodobi casa cum știe mai bine și mai frumos. Primaria Comunei Olari, in parteneriat cu Parohia Ortodoxa din Olari, recomanda achiziționarea brazilor in ghiveci. Astfel, dupa…

- Marian Toader si-a prezentat nemultumirile pe Facebook, unde a postat si o factura primita de la E-Distributie Banat SA, pentru ca localnicii sa afle cum o parte din banii comunei merg pe avizele necesare proiectelor. "Ca sa pot incepe (in sfarsit) lucrarile de asfaltare a unei strazi in localitatea…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, nu uita de bataliile date in plan local și iși taxeaza rivalul tradițional de la Arad, pe europarlamentarul PNL Gheorghe Falca.Citește și: Ministrul Transporturilor ii raspunde lui Dan Barna cu un video de pe autostrada: V-a fost frica sa intrați?…

- Trupul lui William Moldt, care a fost dat disparut pe 8 noiembrie 1997, a fost recuperat de autoritati si identificat marti, a anuntat biroul serifului din Palm Beach intr-o postare pe Facebook. "Un fost rezident care locuieste in Grand Isles (la nord de Miami) a dat o cautare pe Google Earth…

- Bacaul a ramas, joi, fara apa potabila, din cauza unei avarii la magistrala de aductiune de la Valea Uzului. Primarul orașului, Cosmin Necula, a scris pe pagina sa de Facebook ca nu se știe cand va fi remediata defecțiunea.

- Stimati cititori, va avertizam ca ceea ce urmeaza sa cititi reprezinta informatii cu puternic impact emotional. Va rugam sa parasiti pagina daca sunteti sensibili sau aveti risc de accident vascular cerebral. Astazi, primarul nostru zero, Adrian Dobre, speriat de protestul ce se anunta maine in fata…

- Halucinant, dar adevarat: primarul din Vladimirescu forțeaza investitorii sa cumpere terenul fiicei sale cu doua milioane de euro. Consilierul local, presedintele organizatiei locale PSD Vladimirescu, Francisc Kempf arata ca primarul Crisan pare din nou disperat sa isi satisfaca interesele personale,…

- Politicienii danezi au luat in deradere, vineri, ideea de a vinde Groenlanda Statelor Unite, dupa informatiile aparute in presa, potrivit carora presedintele american Donald Trump a discutat in privat cu mai multi consilieri ai sai ideea achizitiei celei mai mari insule din lume, informeaza Reuters.