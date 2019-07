Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac – Nagylak au depistat un cetatean roman in varsta de 39 de ani, care a incercat sa-si scoata ilegal din tara fiica, in varsta de 17 ani, ascunsa pe bancheta din spate a unui autoturism deoarece nu avea procura din partea mamei.…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea - Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit ascunsi, in interiorul unui automarfar, optsprezece cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara.

- NADLAC. Cu mic cu mare, ascunși in remorca unui autotren, pentru a trece ilegal frontiera. Migranții, adulți cu varste cuprinse intre 18 și 45 de ani și minori cu varste intre 1 și 17 ani, au fost descoperiți in noaptea de 11 spre 12 iulie, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota,…

- La Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac (județul Arad), o femeie a fost prinsa de politisti in timp ce incerca sa isi scoata ilegal din tara copilul. Copilul, un baiețel in varsta de 10 ani, era ascuns sub rochia mamei sale. Aceasta le-a spus politistilor ca nu a mai avut timp sa schimbe pasaportul…

- Femeia, in varsta de 34 de ani, a fost prinsa de politistii de frontiera la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, in timp ce incerca sa isi scoata ilegal din tara copilul minor. Baiatul era ascuns sub rochia mamei lui. "In urma analizei de risc specifice, politistii de frontiera au procedat la efectuarea…

- Un grav incident s-a petrecut joi seara, 20 iunie, in localitatea Poienile de Sub Munte, judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita care era pasagera in masina urmarita.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit, ascunși in cutii de carton, in compartimentul marfa al unei autoutilitare conduse de un cetatean roman, 14 cetateni din Irak – barbați, femei și copii cu varste cuprinse intre 12 și 47 de ani…