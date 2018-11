Stiri pe aceeasi tema

- Arad: Intervenție intr-o zona in care s-au gasit bombe de razboi Foto: Arhiva/ IGSU. O echipa pirotehnica a ISU Arad face si astazi verificari într-o zona de la marginea orasului unde ieri au fost descoperite mai multe bombe din al Doilea Razboi Mondial. Primul dispozitiv exploziv…

- “Echipa pirotehnica a ISU Arad formata din locotenent Adelin Avramescu și plt.maj Valentin Dinca a executat sambata o misiune pirotehnica la marginea municipiului Arad unde muncitorii care lucrau la decolmatarea canalului Mureșel au descoperit o bomba. Pirotehniștii au cercetat terenul cu detectorul…

- Șoferul in varsta de 39 de ani se afla singur in mașina, iar un echipaj medical si unul de la descarcerare s-au deplasat de urgenta la fața locului, pentru a-i acorda primul ajutor victimei. Aceasta a fost preluata cu elicopterul SMURD, informeaza George Plesca, purtator de cuvant al Inspectoratului…

- Arma cu care s-a tras in cartierul Confecții a fost cautata ore in șir in aceasta dimineața. Efective ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sprijinite de efective ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, cu utilajele adecvate au luat la „curațat” canalul Mureșel, in zona cartierului…

- Cautarile echipajului de pompieri a durat aproximativ o ora, barbatul fiind gasit decedat. “In aceasta dimineața, in jurul orei 01:00, Garda de Intervenție Birchiș din cadrul Secției de Pompieri Barzava a fost alertat și s-a deplasat in localitatea Caprioara cu un ofițer, patru subofițeri, doua autospeciale…

- 12 pompieri, doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala SMURD și o autospeciala de descarcerare au intervenit, au evacuat calatorii din vagoane și au stins „incendiul”. Exercițiul s-a incheiat dupa aproximativ o ora. „S-a simulat incendiul la un vagon de tren aflat in mers. S-a intervenit…

- Vantul a facut insa ca situația sa scape de sub control, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Misiunea acestora nu a fost deloc ușoara, pe langa faptul ca accesul cu autospeciala de stingere spre miriște a fost dificil, timp de trei ore pomperii au incercat sa limiteze focul și sa-l stinga. „Garda…

- Aproximativ 20 de pacienti ai Centrului medical de recuperare Laser System, de la margina orasului Arad, au fost evacuati, duminica dimineata, dupa ce acoperisul unuia dintre pavilioanele complexului a luat foc. Nicio persoana nu a fost ranita, iar pompierii au reusit limitarea extinderii flacarilor.…