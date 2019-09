Arabia Saudită vrea să îmbogăţească uraniul pentru alimentarea programului de energie nucleară Arabia Saudita, cel mai mare exportator mondial de petrol, a anuntat ca vrea sa recurga la imbogatirea uraniului pentru a-si diversifica sursele de energie, dar acest proces deschide si posibilitatea folosirii in scop militar a materialului astfel obtinut, problema ce se afla in centrul ingrijorarilor occidentale si regionale in privinta programului atomic al Iranului.



''Avansam cu prudenta (...) experimentam cu doua reactoare nucleare'', a declarat ministrul energiei, in cadrul unei conferinte pe teme energetice la Abu Dhabi, referindu-se la planul de organizare a unei licitatii pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

