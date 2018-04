Stiri pe aceeasi tema

- Statele donatoare s-au angajat sa acorde asistenta umanitara de peste 2 miliarde de dolari pentru milioane de locuitori infometati, bolnavi si refugiati ai Yemenului, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite, la finalul conferintei de strangere de fonduri, desfasurata marti Geneva, transmite dpa. Potrivit…

- Ecuadorul a anuntat miercuri ca i-a blocat "sistemele" de comunicare "cu exteriorul" lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat, din 2012, la ambasada ecuadoriana la Londra, din cauza anumitor luari de pozitie ale sale ce deranjeaza autoritatile de la Quito, relateaza AFP. Guvernul presedintelui…

- BERBEC Se anunta vesti bune pentru tine pe plan sentimental in aceste zile. Inca de la inceputul acestei saptamani, lucrurile par sa mearga din ce in ce mai bine pentru tine si persoana iubita. Chiar daca esti singura, norocul este de partea ta si iti va scoate in cale barbatul mult visat.…

- Imaginile cu un submarin verde, gasit in jungla din Columbia, au aparut pe Internet in urma cu cateva saptamani. Presa internaționala scria ca s-a gasit unul din submarinele lui Pablo Escobar. Fostul rege al drogurilor avea diferite metode de a transporta drogurile in USA, insa submarinele…

- Compania Air India a lansat joi primul zbor regulat cu destinația Israel care trece prin spațiul aerian al Arabiei Saudite, in condițiile in care Regatul interzicea pana acum survolarea teritoriului sau pentru avioanele care se deplasau catre statul israelian, cu care Riadul nu are legaturi diplomatice,…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- Oamenii de știința nu știu sigur daca smartphone-urile și aplicațiile care vin la pachet cu acestea ne distrug creierul, dar sunt destul de convinși ca ele creeaza dependența, incetinesc procesul de gandire și pot cauza depresie, se arata intr-un material publicat de Business Insider in cadrul…

- Martin Shkreli, fostul director executiv al Turing Pharmaceuticals, care este cercetat din 2015 pentru frauda fiscala, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare si a primit o amenda de 75.000 de dolari, informeaza Reuters.

- Departamentul american de Stat a dat unda verde unui plan al Qatarului, in valoare de 197 milioane de dolari, vizand intarirea capacitatilor tehnologice si logistice ale centrului de operatiuni al fortelor sale aeriene. Aceasta vanzare va veni in sprijinul politicii externe si securitatii…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor panda, Giant Panda National Park, cu o suprafata de trei ori mai mare decat cea a parcului national…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de zece miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai. Deal-ul a fost anuntat duminica, dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele…

- Telefonul mobil nu mai reprezinta de ani buni un mijloc de comunicare, ci a devenit precum o extensie a corpului nostru, provocand dependente tot mai mari. Efectele negative ale acestei adictii se vad nu numai in randul adultilor, ci mai ales in randul copiilor. Un studiu dat publicitatii de Statista.com…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP.Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Arabia Saudita va investi 64 de miliarde de dolari in industria de divertisment in urmatorii zece ani, a anuntat, joi, seful Autoritatii pentru divertisment general, Ahmad bin Aqeel al-Khatib, transmite AFP.

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Drake a donat 1 milion de dolari și a filmat reacțiile oamenilor. Noua piesa a lui Drake, ”God’s Plan” a reușit sa induioșeze internauții, dupa ce muzicianul a aparut in videoclipul piesei donand aproape un milion de dolari comunitații din Miami, Florida, scrie libertatea.

- Pentru cei care au auzit pentru prima data termenul SEO, definiția oficiala ar putea sa nu ii ajute prea mult: „SEO este procesul care influențeaza vizibilitatea unui site web in cadrul rezultatelor cautarii in lista facuta de motorul de cautare – se refera la traficul organic, natural, neplatit”.…

- Amazon le ofera angajatilor pâna la 5.000 de dolari pentru a demisiona, daca sunt de acord sa demisioneze. Compania vrea sa ramâna numai cu cei mai buni și dedicați angajați, scrie Business Insider. ”Vrem ca oamenii care lucreaza…

- CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse este omul din spatele criptomonedei XRP, a treia din lume din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa acest lucru nu inseamna ca are incredere in toate monede digitale de pe piata sau ca toate vor supravietui in timp, potrivit Business Insider. In…

- Suma era pastrata sub forma de Nano token-uri, o moneda virtuala putin cunoscuta, numita anterior RaiBlocks. Mesajul aparut pe website-ul BitGrail anunta descoperirea unor tranzactii frauduloase, disparitia echivalentului a 170 milioane dolari din depozitele clientilor fiind raportata autoritatilor.…

- Irakul are nevoie de 100 de miliarde de dolari (81 de miliarde de euro) pentru finantarea proiectelor de reconstruire a infrastructurii distruse de razboi, anunta Guvernul de la Bagdad, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro.

- Mai multi utilizatori ai noului model de la Apple, iPhone X descopera o problema cel putin neasteptata din partea smartphone-ului de 1.000 de dolari: nu pot raspunde la telefon, potrivit Financial Times. Modelul lansat in urma cu trei luni de compania Apple, al carui ecran poate fi deblocat…

- Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera ca victima…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), in procesul castigat de statul roman in urma rezilierii de catre companie a trei acorduri petroliere de concesiune, se ridica la aproximativ 97,2 milioane de dolari, spune casa de avocatura…

- In ultimele trei decenii, Emirates a devenit o companie de aviatie globala. Compania aeriana din Dubai, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, are cea mai mare flota de avioane achizitionate de la companiile Airbus si Boeing, relateaza Business Insider. Compania opereaza cu 101 avioane model…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Modificarile fiscale din SUA au lovit McDonald’s in al patrulea trimestru si aceasta a fost cauza pentru care castigurile au fost mai mici decat asteptarile investitorilor de pe Wall street. Actiunile lantului de restaurante au scazut cu 0,73% pana la valoarea de 176,46 dolari marti dimineata, relateaza…

- Arabia Saudita a recuperat deja peste 107 miliarde de dolari in urma campaniei anticoruptie, care a dus la arestarea a zeci de printi si ministri, relateaza BBC News. La inceputul lunii noiembrie, printul mostenitor a lansat o campanie anticoruptie , care a fost vazuta drept o masura lauta de Mohammad…

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Analistii nu iau in calcul impactul tehnologiei asupra economiei, iar PIB-ul nu reflecta in mod corect cresterea economica deoarece nu au in vedere cresterea accelerata inregistrata de calitatea bunurilor de consum in intreaga lume, explica Jim McCaughan, CEO al Principal Global Investors, un fond de…

- "Grupul de lucru va examina obstacolele tehnologice si oportunitatile pentru extinderea accesului la internet si la presa independenta in Cuba", a comunicat Departamentul de Stat. Prima reuniune a grupului va avea loc pe 7 februarie.Cotidianul Granma al Partidului Comunist Cubanez a afirmat…

- Cei care au ASA CEVA acasa se vor imbogati – Se vand PE INTERNET la preturi de MII de dolari! Exista multe lucruri in copilarie care ne fac sa zambim și de care suntem foarte atașați mulți ani dupa trecerea acelei perioade feerice, este o forma de nostalgie care, de cele mai multe ori, se traduce prin…

- Celgene a ajuns la un acord de achizitie cu Juno Therapeutics, o companie care produce medicamente pentru tratarea cancerului, valoarea tranzactiei fiind de 9 miliarde de dolari, potrivit Business Insider. Celgene, un gigant farmaceutic, pionier in dezvoltarea tratamentelor pentru…

- Arabia Saudita a anuntat luni un 'nou ajutor umanitar' de 1,5 miliarde de dolari pentru Yemen, unde desfasoara din martie 2015 o operatiune militara in fruntea unei coalitii arabe, transmite AFP, conform agerpres.ro. Coalitia araba sub comandament saudit a mai anuntat o operatiune pentru cresterea…

- Companiile americane au „adapostit” pentru mult timp profiturile de peste hotare in alte tari. Acum vine scadenta facturii, scrie The Wall Street Journal. Revizuirea fiscala din decembrie anul trecut din SUA a dat multor companii americane ceea ce au vrut pe partea de taxe si impozite. Insa,…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza marti DPA. ''Este o invitatie deschisa…

- Zilnic, peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate prin intermediul motoarelor de cautare. In ceea ce priveste numarul de cautari pe Google, de pe telefonul mobil a ajuns aproape dublu fata de acum doi ani. Un raport SmartInsights arata ca peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic in motoarele…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Știați ca orice copil are dreptul la intimitate? Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare! Vezi unde se intampla! Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare.…

- Anul 2017 s-a incheiat, ceea ce i-a adus lui Warren Buffett o victorie categorica intr-un pariu pe care l-a facut in urma cu un deceniu, potrivit Business Insider. Presedintele Berkshire Hathaway, a pariat un milion de dolari in 2007, pe ideea ca indexul bursier S&P 500 va depasi o selectie…

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Vesti bune pentru soferi. In ultima luna a anului 2017, Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența care prevede plafonarea unui punct de amenda la 145 de lei, pana la 31 decembrie 2018. Se evita astfel creșterea amenzilor in contextul maririi salariului minim brut la 1.900 de lei de la 1 ianuarie…