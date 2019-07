Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a aprobat gazduirea de forțe americane in regat pentru a spori securitatea și stabilitatea regionala, a informat agenția de știri de stat (SPA) vineri, citata de Reuters.

- Prima livrare a sistemului rus de aparare antiaeriana de tip S-400 a sosit vineri la Ankara, anunta Ministerul turc al Apararii, ceea ce poate conduce la impunerea unor noi sanctiuni americane si la deteriorarea si mai mult a relatiilor turco-americane, relateaza CNN si The Associated Press.

- Incendiul de la bordul unui aparat submersibil de mare adancime al Marinei ruse, izbuncit in data de 1 iulie, la ora 20:30 locala, a dus la moartea a 14 marinari, relateaza RIA Novosti, citand un comunicat al Ministerului rus al Apararii. ”Datorita acțiunilor curajoase ale echipajului a fost stins incendiul…

- O serie de sase cutremure, produse sambata in interval de doua ore, in sud-estul Albaniei, au dus la ranirea a cinci persoane si au avariat cateva locuinte, conform Ministerului albanez al Apararii si presei locale citate de Reuters. Primul dintre cutremure, si cel mai puternic, a avut…

- Armata americana a trimis si bombardiere B-52 in Orientul Mijlociu, o decizie care a avut ca scop contracararea amenintarilor din partea Iranului pentru trupele americane din regiune. Hook a facut aceste afirmatii vorbind cu reporterii la telefon inaintea unui summit de urgenta al liderilor arabi in…

- Intr-un moment in care strategii militari de la Washington considera ca izbucnirea celui de-al treilea razboi din Golf devine un scenariu tot mai probabil, Departamentul american al Apararii ia in calcul...

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press.Oficialii citati…

- Armata germana a anuntat, miercuri, suspendarea operatiunilor de formare militara in Irak, din cauza riscurilor asociate crizei dintre Statele Unite si Iran, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax "Armata germana a suspendat misiunea de formare", a declarat Jens Flosdorff,…