Regele Salman al Arabiei Saudite a numit miercuri un nou ministru de externe, al doilea in mai putin de un an, a informat agentia de presa saudita SPA, relateaza AFP.



Potrivit unui decret regal citat de SPA, Faisal bin Farhan Al-Saud, care a fost numit ambasador in Germania in februarie, il inlocuieste pe actualul sef al diplomatiei saudite Ibrahim al-Assaf. Numit in decembrie 2018, Ibrahim al-Assaf este retrogradat la gradul de ministru de stat.



Assaf, fost ministru de Finante, a fost arestat in 2017, in cadrul unei campanii ''anticoruptie''.



…