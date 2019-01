Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe iranian a declarat sambata ca prezenta militara a Statelor Unite in Siria este "ilogica si o sursa de tensiune", a relatat agentia de presa iraniana IRNA, preluata de Reuters, conform de Agerpres. Presedintele Donald Trump a inceput ceea ce va fi o retragere totala…

- Noi arme, presupus de fabricatie iraniana, au fost gasite in Yemen, informeaza un raport semestrial al secretarului general al ONU, Antonio Guterres, discutat miercuri de Consiliul de Securitate, transmite miercuri AFP, informeaza Agerpres.Secretariatul ONU "a examinat doua containere-lansatoare…

- Tiruri de rachete palestiniene si atacuri aeriene israeliene in Fasia Gaza au avut loc in noaptea de luni spre marti, prelugind cea mai grava confruntare de la sfarsitul razboiului din 2014 si reinviind spectrul unui nou conflict, relateaza AFP.

- Mohammed bin Salman a prezentat, la inceputul saptamanii, sapte proiecte strategice in domeniul energiei si nu numai, doua dintre cele mai importante fiind un reactor nuclear si un centru pentru dezvoltarea structurilor aeronautice. In martie, insa, printul mostenitor declara ca tara sa este gata…

- Asasinarea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi a fost ordonata de la "cel mai inalt nivel" din Arabia Saudita, afirma, intr-un editorial publicat in cotidianul The Washington Post, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, semnaland insa ca regele Salman nu este implicat.Citește…

- Trupul lui Jamal Khashoggi a fost taiat in bucați pentru a putea fi dizolvat in acid, dupa ce jurnalistul saudit a fost ucis la consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, in urma cu o luna. Dezvaluirea a fost facuta, vineri, de un consilier al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan. Prințul Mohammed…

- Conform surselor citate, Benjamin Netanyahu si presedintele Egiptului, Abdel Fatah al-Sissi, au discutat cu oficiali din Administratia Donald Trump, exprimand sustinere pentru printul mostenitor saudit cu argumentul ca este un partener strategic important in regiune. Israelul si Arabia Saudita nu au…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a refuzat invitatia de a disputa un meci demonstrativ in Arabia Saudita, in luna decembrie, in cadrul unui eveniment la care urmeaza sa participe marii sai rivali, spaniolul Rafael Nadal si sarbul Novak Djokovic, informeaza Associated Press. Arabia Saudita…