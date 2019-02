Arabia Saudita ''nu are absolut nicio legatura'' cu relatarea National Enquirer despre o presupusa relatie extraconjugala a directorului executiv al Amazon.com Inc, Jeff Bezos, a declarat ministrul de stat pentru afaceri externe al regatului, informeaza dpa. Bezos a acuzat joi compania americana Media Inc. (AMI), proprietarul Enquirer, ca incearca sa-l santajeze amenintandu-l cu publicarea unor "fotografii intime"pe care el le-ar fi trimis prietenei sale, daca nu va spune public ca relatarea despre presupusa relatie extraconjugala nu a fost motivata politic. In postarea de joi,…