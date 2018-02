Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a fost intrebat de jurnalisti, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, el raspunzand ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic

- Tribunalul districtual din Tokyo a ordonat miercuri companiei Tokyo Electric Power (Tepco), operatorul centralei nucleare de la Fukushima, sa plateasca 1,1 miliarde de yeni (10,1 milioane de dolari) locuitorilor unui oras din prefectura Fukushima pentru prejudiciile de natura psihologica suferite…

- Moldovenii stabiliti in strainatate trimit tot mai multi bani acasa. Anul trecut, in tara a fost transferat un miliard 200 de milioane de dolari. Datele Bancii Naționale arata ca suma este mai mare cu 11,2 la suta fata de 2016.

- ANRM si Chevron Romania Holdings au incheiat, pe 3 martie 2011, trei acorduri de concesiune pentru exploatare-dezvoltare-explorare in perimetrele EX 17 – Costinesti, EX – 18 Vama Veche si EX – 19 Adamclisi, aprobate prin hotarari de guvern, care prevedeau obligatii minime de explorare asumate de Chevron.

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat. Simona…

- Fondatorul Microsoft a investit peste 40 milioane de dolari in Alianta mondiala pentru medicamentele destinate bovinelor, GALVmed, un ONG cu sediul in Edinburgh care realizeaza cercetari in domeniul vaccinarii bovinelor si genetica. Bill Gates se lanseaza in acest nou proiect "genetic" dupa…

- Lucrarea lui Picasso ''Femme au beret et a la robe quadrillee'' (Marie-Therese Walter), o reprezentare impresionanta a muzei artistului, evaluata la circa 50 de milioane de dolari, a fost expusa marti intr-o galerie din Hong Kong, informeaza Xinhua. Tabloul urmeaza sa fie vedeta Licitatiei de arta…

- 10. ”Padmaavat”, o superproductie bollywoodiana, despre o legendara regina hindusa care a provocat furia grupurilor radicale hinduse din India, debuteaza pe pozitia a zecea, cu incasari de 4,3 milioane de dolari in acest weekend. 9. ”Paddington 2”, continuarea…

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Presedintele Donald Trump a acuzat joi palestinienii ca au aratat "lipsa de respect" fata de Statele Unite si au anuntat suspendarea unor aujutoare financiare de sute de milioane de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocierile de pace sub egida Washingtonului, scrie AFP.

- Banii le pot lua mintile unor oameni...la propriu. Stapanii unor camile si-au injectat animalele in speranta ca vor pune mana pe marele premiu. 12 camile au fost descalificate de la un traditional concurs de frumusete din Arabia Saudita dupa ce s-a descoperit ca stapanii le injectasera botox ca…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, s-a intalnit cu omologii sai din Marea Britanie, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, cu care a discutat despre situatia din Yemen, potrivit unui oficial american de rang inalt, informeaza site-ul postului France 24.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat in studioul Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele…

- Departamentul de Stat american a aprobat miercuri mai multe vanzari de armament catre Arabia Saudita; valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt…

- Peste 22 de milioane de persoane au in prezent nevoie de ajutor in Yemen, unde riscul de foamete se raspandeste odata cu razboiul intre rebeli, sustinuti de Iran, si guvern, sprijinit de Arabia Saudita, a transmis marti ONU, scrie agerpres.ro.

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In total,…

- Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca pompierii au reusit sa scoata din incinta 9 tuburi de acetilena si oxigen, insa 11 au explodat. „A fost o interventie periculoasa a pompierilor din Valea Jiului. In magazie erau depozitate in jur de 20 de tuburi cu acetilena…

- Un american din New Hampshire a castigat 560 milioane de dolari la loteria Powerball , la doua zile dupa ce un norocos din Florida castigase 450 milioane de dolari. Oficiali din cadrul loteriei au anuntat, aseara, ca este prentru prima ...

- O persoana din New Hampshire (nord-est) a castigat 560 de milioane de dolari in timp ce doua zile mai devreme un alt norocos a dat lovitura obtinand 450 de milioane de dolari in Florida.Biletul castigator din New Hampshire a fost vandut in Merrimack, un oras cu doar 25.000 de locuitori,…

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un weekend, relateaza luni AFP.…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Ninsorile abundente care au afectat provincia Anhui din estul Chinei incepand de la 3 ianuarie au provocat moartea a 13 persoane, au anuntat vineri autoritatile guvernamentale provinciale, citate de Xinhua. Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane…

- Femeia din New Jersey, mama a doi copii, a vrut sa-și cumpere un bilet in valoare de un dolar, scrie libertatea.ro. Vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit insa unul de zece dolari. Citeste si REZULTATE LOTO 4 IANUARIE: verifica numerele la LOTO 6 din 49 si JOKER „Cand…

- Arabia Saudita și Emiratele Arabe Unite, doua țari din Orientul Mijlociu, au introdus TVA pentru prima data, taxa devenind efectiva din data de 1 ianuarie 2018. Taxa va avea un nivel de 5% și se aplica majoritații bunurilor și serviciilor, potrivit bbc.com. Guvernele doresc sa creasca veniturile in…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…

- Victor Pițurca a fost in doua randuri antrenor in Arabia Saudita, la Al Ittihad, și de fiecare data a plecat cu scandal. A apelat la TAS, care acum i-a dat dreptate: antrenorul va primi peste doua milioane de euro, deși nu antreneaza nicio echipa.Fostul selecționer a caștigat procesul cu saudiții…

- Bugetul ONU urmeaza sa scada cu peste 285 de milioane de dolari anul viitor, reprezentand o diminuare cu 5%, pe care Guvernul american a anuntat ca a negociat-o, relateaza The Associated Press.

- Probabil ca nu te-ai fi gandit ca lumea ar cheltui 45 de dolari pe o sticla de apa imbutelitata, dar Krauss a gasit un public dispus sa plateasca atat. Compania lui Kauss, S'well, infiintata in 2010, a ajuns de la venituri de 2,5 milioane de dolari in 2013 la 47 de milioane de dolari in 2015 si a atins…

- Sinteza contine 57 de pagini si dezvaluie si cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns.Sinteza a fost primita impreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson, care informeaza periodic Banca Nationala…

- Pentagonul a derulat, in perioada 2007-2012, un program secret, cu un buget de milioane de dolari, pentru investigarea Obiectelor Zburatoare Neidentificate (OZN), potrivit documentelor scoase la iveala de New York Times, informeaza duminica BBC.Potrivit New York Times, programul investiga…

- George Clooney, un star cu inima de aur cum rar s-a mai vazut, a decis sa ajute cat mai multa lume pe parcursul ultimilor ani. Acesta poveste a impresionat deoarece a ajutat de la oamenii strazii, Sudan, la refugiati, copii dar si pe prieteni carora le-a dat cate un milion de caciula plus datoriile…

- Artistele de la Amadeus au cantat la o nunta de milioane de dolari in Qatar Astfel se face ca in cercurile exclusiviste a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre cele patru fete frumoase si talentate din Romania care canta muzica de calitate si ofera concerte de clasa perfecte pentru evenimentele…

- Iranul a respins "categoric" joi afirmatiile ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, asupra originii iraniene a unei rachete lansate de rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite, numindu-le "presupuse dovezi fabricate", transmite AFP. Din nou, Nikki Haley acuza Iranul ca a furnizat racheta…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Printul Charles al Marii Britanii va participa la inmormantare a Regelui Mihai, sambata, 16 decembrie, la noua Catedrala Episcopala de la Curtea de Arges, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu. Din cate am inteles, a confirmat deja (prezenta la inmormantare -n.r.)…

- Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a anuntat miercuri ca a finalizat investitii de peste 3,4 milioane de dolari in proiecte de modernizare si de crestere a eficientei energetice si competitivitatii. „Continuam implementarea…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, indeamna "toate parțile implicate in conflictul" din Yemen "sa opreasca toate atacurile aeriene și terestre", a indicat duminica intr-un comunicat purtatorul sau de cuvant, Stephane Dujarric, citat de AFP, potrivit

- Neînvins în cariera de boxer profesionist, americanul Floyd Mayweather îsi traieste gloria sportiva si financiara pe picior mare. Aflat într-o vacanta de lux, pentru care a platit trei milioane de dolari, Floyd Mayweather a adoptat un urs panda de la o gradina…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Un miliard de dolari. Este suma uriasa pe care a platit-o printul saudit Mutaib bin Abdullah, pentru a fi eliberat pe cautiune. Acesta este acuzat de corupție și spalare de bani, infractiuni pe care le-ar fi comis in timp ce era ministru al Garzii Nationale din Arabia Saudita.

- Amnesty International, o organizatie care promoveaza drepturilor omului, a cerut Greciei, luni, sa renunte la vanzarea sistemelor de artilerie catre Arabia Saudita, argumentand ca acele arme ar putea fi folosite impotriva civililor din Yemen, relateaza site-ul Ynetnews.com. Organizatia…

- Majoritatea oamenilor ar spune, fireste, ca este vorba de o extravaganta a unui miliardar excentric. In realitate, in Emiratele Arabe Unite, este vorba de ”un act de patriotism”. Ahmed al-Marzuoqi (23 de ani) un tanar om de afaceri din Emirate, nu a ezitat sa dea 3 milioane de dolari pentru a fi ”numarul…

- Tenismenul Roger Federer, locul 2 ATP, l-a depasit pe jucatorul de golf Tiger Woods in clasamentul castigurilor obtinute din sport, a anuntat Forbes. Totodata, elvetianul devine primul jucator de tenis din istorie care depaseste 110 milioane de dolari premii, potrivit news.ro.

- Purtatorul de cuvant al Poliției Locale Targu-Jiu din perioada 2013-2014, Albert Zorzon, a fost dat in judecata de fostul sau angajator, dupa ce auditorii primariei municipale au constatat ca bunurile achiziționate ilegal de fostul salariat nu au ramas in instituție. Auditorii au cerut nu numai…