- Autoritatile saudite l-au demis pe seful statului-major si pe alti responsabili militari cu ocazia unei importante remanieri in randul armatei, au anuntat luni media oficiale, citand o serie de decrete ale regelui Salman, transmite AFP. "Incetarea activitatii generalului Abdul Rahman bin Saleh Al-Bunyan,…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca presedintele nu poate fi obligat sa revoce un procuror, in contextul discutiilor legate de faptul ca legea privind statutul magistratilor este interpretabila.

- Actualul lider al PSD a reusit sa-i incalece nu numai pe social-democrati ci si pe seful statului. Odata ce lumea a aflat de vizita facuta presedintelui de el si Viorica Dancila, Liviu Dragnea a confirmat evenimentul si a dat cateva detalii. Din care, culmea, reiese ca seful statului face ce-i spune…

- Intervenția publica a președintelui Klaus Iohannis a declanșat un val de atacuri de la Bruxelles. Printr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentarul Norica Nicola il critica dur pe șeful statului, dupa declarația avuta in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni.

- Vicepresedintele american Mike Pence a evitat sa participe vineri la un dineu organizat inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna, unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in si cu seful statului nord-coreean Kim Jong Nam, a anuntat Seulul,…

- Pericol major pentru șoferii care circula, in aceste zile, in Defileul Jiului. Presa locala, dar și șoferii au raportat mai multe incidente pe DN 66. Mai multe porțiuni de drum sunt blocate din cauza stancilor care au cazut.

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- Președintele Klaus Iohannis a fost surprins la Munchen, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis. Se pare ca cei doi au fost la cumparaturi, deoarece aceștia aveau mai multe sacoșe. Președintele era imbracat...

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat vineri, la Constanta, in cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 "Regele Ferdinand", ca intentioneaza sa initieze un nou program major de inzestrare a Armatei, pentru dotarea Fortelor Navale Romane (FNR), pe termen mediu si lung, cu submarine.…

- Guvernul si presedintele Afganistanului se afla sub presiune publica dupa patru atacuri sangeroase comise in zece zile, dintre care trei au avut loc la Kabul. O delegatie condusa de ministrul de interne Wais Ahmad Barmak si de directorul serviciilor de informatii afgane (NDS), Mohammad…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, miercuri, ca a avut, luni, la Cotroceni, dupa depunerea juramantului de catre noii ministri, o discutie cu presedintele Iohannis, el aratand ca nu face declaratii care sa-l puna intr-o situatie defensiva pe seful statului, cat timp e intr-o vizita oficiala.

- Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentative care au drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientate spre lichidarea statului, vor primi un…

- "Am spus chiar la desemnare ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca este varianta pe care trebuie sa o accept", si-a explicat Iohannis decizia de a accepta propunerea PSD-ALDE de a o desemna premier pe Viorica Dancila. Intrebat daca decizia sa a fost influentata de posibilitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial…

- Marea Britanie risca sa nu mai faca fata capacitatilor militare ale Rusiei daca nu investeste mai mult in fortele sale armate, avertizeaza seful statului major general al armatei britanice, citat de AFP.

- Dupa cum ne-a obișnuit și în acest an de Boboteaza, presedintele Igor Dodon și-a aratat bustul și abdomenul de dragul tradițiilor. Conform unui clip video publicat pe o rețea sociala, șeful statului s-a scaldat într-un lac din apropierea satului de baștina, Sadova, iar apa ar fi fost…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Parlamentul italian a votat in favoarea trimiterii a sute de militari in Niger pentru a ajuta autoritatile locale sa lupte impotriva terorismului si a traficului cu migranti, relateaza miercuri DPA, potrivit Agerpres.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis a facut apel, miercuri, la cei implicati în procedura de formare a Guvernului sa se mobilizeze. "Invit pe toti cei implicati în procedura sa se mobilizeze si sa lucreze repede si bine. Este posibil ca pâna la 1 februarie întreaga…

- Va accepta presedintele o noua propunere de premier a aliantei PSD- ALDE ? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pâna acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui…

- Politicienii sunt mari iubitori de animale. Liberalii au adoptat recent o pisica si un câine. Atunci când sunt departe de ochii presei si de presiunile politice, alesii se relaxeaza în preajma animalelor de companie. Asa se face ca sediile unor partide au devenit case pentru câteva…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Citeste si: Informatii…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- Autoritatile din Arabia Saudita au arestat 11 membri ai familiei regale dupa ce un grup de printi a organizat un protest la palatul regal, in urma intrarii in vigoare a unui decret care stabileste ca statul nu le va mai plati facturile de electricitate si de apa curenta, potrivit Bloomberg.…

- Autoritatile din Arabia Saudita au arestat 11 printi care se adunasera in fata unui palat din Riad pentru a protesta fața de un decret prin care le-au fost suspendate subventiile pentru curent si apa, relateaza sambata media locale, preluate de dpa și citate de Agerpres. Scaderea preturilor la petrol…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- „Nu voi ceda în niciun caz în fața guvernarii. Nu voi accepta candidaturi compromise și nu voi semna legi care contravin intereselor cetațenilor. Ceea ce face acum guvernarea cu ajutorul Curții Constituționale (CC) nu va trece fara consecințe”. Astfel a comentat președintele…

- Fostul primar Radu Mazare, care a plecat din tara desi se afla sub control judiciar, sustine, intr-o scrisoare adresata "tuturor autoritatilor interesate din Romania", ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este "o tinta politica a statului paralel", iar in Romania nu mai are "nicio…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- Masura se desfasoara pe fondul furiei raspandite in Tunisia, iar anumite grupuri de dreapta condamna masurile, numindu-le "rasiste si discriminatorii". Ministerul Transporturilor a declarat ca masura va ramane in vigoare pana cand Emirates va putea "sa opereze in conformitate cu legislația…

- Autoritatile din Turcia au ordonat arestarea a 16 militari de rang inalt, dintre care sapte colonei si noua locotenenti colonei, fiind suspectati ca ar avea legatura cu clericul Fethullah Gulen si cu tentativa esuata de lovitura de stat din 2016, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa actualei guvernari, precizând ca românii au ajuns sa strige fin nou în strada, ca în 1989, ”Jos comunismul!”.Șeful statului i-a vizat pe politicienii care "nu vor sa se desprinda de metehnele…

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Președintele Klaus Iohannis transmite ca exista un risc evident de activare a Articolului 7, din partea Comisiei Europene, și in cazul Romaniei, din cauza legilor justiției. Afirmația a fost facuta de șeful statului intr-o discuție informala cu reprezentanții mass-media. Șeful statului spune ca Ministrul…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- Dintre cele 42 de proiecte anuntate pana aseara, niciunul nu se refera la Aeroport - regie de la care se asteapta un plan de management. Presedintele Consiliului de Administratie, Mitica Rebegea, ne-a explicat insa ca executivul, respectiv directorii Aeroportului sunt cei care alcatuiesc planul. Odata…

- Autoritatile germane din sfera securitatii au identificat câteva zeci de femei si minori ca potentiale amenintari islamiste, existând suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, relateaza dpa. Dintre cele 720 de persoane înregistrate în…

- Pe agenda discutiilor, la care a participat si seful Statului Major al Armatei (SMA), generalul Nicolae Ciuca, au fost incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul UE si NATO. Potrivit unui comunicat MApN, in ceea ce priveste contextul UE, a…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat joi, de la Bruxelles, pe tema modificarii Codurilor penale, precizand ca este sceptic in aceasta privința. Șeful statului le-a transmis parlamentarilor sa abordeze subiectul „cu mare raspundere”.

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa identifice familia lui Akayed Ullah, tanarul care a incercat sa comita un atentat in New York, relateaza Reuters. Acesta a mers la o autogara din apropiere de Times Square, unde a detonat un dispozitiv exploziv legat de el. Trei oameni au fost raniți in deflagrație.…

- Autoritațile din Bangladesh incearca sa ii identifice pe membrii familiei și orice colaboratori cunoscuți ai lui Akayed Ullah, barbatul bengalez despre care Washingtonul susține ca a produs luni o deflagrație in Times Square din New York, transmite Reuters. Șeful poliției din…

- Autoritatile din Arabia Saudita au ridicat, luni, dupa mai bine de trei decenii, interdictia de functionare a cinematografelor, ca parte a unei serii de reforme sociale ce vizeaza regatul ultra conservator, informeaza AFP.

- Aparitia unei crize pe plan global, cu impact si in tara noastra, nu este exclusa, in contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la o conferinta in domeniul securitatii cibernetice. 'Trebuie sa fim constienti…

- "Independenta justitiei si lupta anticoruptie sunt valori constitutionale" Klaus Iohannis, presedinteleRomâniei foto: precidency.ro Promovarea statului de drept si a independentei justitiei, lupta împotriva coruptiei, asigurarea integritatii în functiile si demnitatile…

- Igor Dodon isi exprima ingrijorarea fata de deschiderea Oficiului NATO la Chisinau. Seful statului afirma ca „graba cu care Guvernul Republicii Moldova actioneaza in acest sens comporta riscuri sporite pentru securitatea nationala a statului”.

- SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, conform unui anunț al lui Donald Trump. „Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus Trump. Șeful statului a subliniat ca Ierusalimul trebuie sa ramana locul sfant…