Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a efectuat marti o vizita neanuntata la Bagdad, unde s-a intalnit, in cursul serii, cu premierul Adel Abdul Mahdi, potrivit unor surse guvernamentale irakiene, citate de Reuters si dpa. Sursa citata nu a oferit detalii despre continutul discutiilor. Mike Pompeo…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei a facut apel la Irak sambata sa ceara plecarea trupelor americane ''cat mai repede posibil'', apel lansat in cursul unei vizite in Iran a premierului irakian Adel Abdul Mahdi care arata puternica influenta a Teheranului la Bagdad in pofida presiunilor SUA, relateaza…

- Ilustrand aceasta reluarea a relatiilor dupa decenii de ruptura diplomatica, o importanta delegatie de oameni de afaceri si oficiali a efectuat miercuri si joi o vizita la Bagdad.Premierul irakian Adel Abdel Mahdi - care urmeaza sa efectueze o vizita la Teheran sambata si duminica - este…

- O curte de apel din Aix-en-Provence il mentine in arest pe un inginer iranian retinut la 2 februarue la Nisa, a carui extradare Statele Unite au cerut-o Frantei, acuzat de incalcarea embargoului american impus Iranului, relateaza AFP.Jalal Rohollahnejad, in varsta de 41 de ani, a fost retinut…

- Pornește pe urmele frumoasei Seherezada in cautarea comorilor fascinante ale Persiei – imperiul cuceritor cu una dintre cele mai vechi civilizații din lume, intr-un circuit palpitant in Iran, de la turoperatorul Europa Travel. Descopera orașele cu domuri mozaicate, asculta poveștile din 1001 de nopți…

- Presedintii Rusiei, Iranului si Turciei se intalnesc joi, la Soci, in sudul Rusiei, pentru a incerca relansarea reglementarii conflictului sirian, intr-un moment in care gruparea jihadista Stat Islamic este incoltita, iar Statele Unite isi pregatesc retragerea militara, informeaza AFP si dpa. Siria,…

- O conferinta organizata de Statele Unite si Polonia despre pace si securitate in Orientul Mijlociu, condamnata de Teheran ca fiind o reuniune impotriva Iranului, incepe miercuri la Varsovia, relateaza DPA. Aproximativ 60 de delegatii din intreaga lume vor fi primite de presedintele polonez…

- Administratia Trump exercita presiuni asupra Irakului, menite sa-l opreasca sa importe energie din Iran, vecinul sau, care este totodata si singurul furnizor strain, iar aceasta cerere reprezinta un punct major de conflict între Washington si Bagdad, scrie New York Times, citat de Rador.Temându-se…