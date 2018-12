Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a condamnat luni voturile din Senatul american pentru adoptarea a doua rezolutii ostile regimului de la Riad, una privind conflictul din Yemen si cealalta privind asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza AFP si Reuters. "Regatul condamna ultima pozitie a Senatului…

- Unsprezece persoane, intre care un chimist si un expert in toxicologie, au ajuns la Istanbul la 11 octombrie, la noua zile dupa disparitia editorialistului, a scris acest ziar proguvernamental, citand "surse de incredere". Jamal Khashoggi a fost ucis in interiorul consulatului saudit de la…

- Parlamentul spaniol a respins marti o propunere de suspendare a vanzarilor de arme catre Arabia Saudita, in plina polemica legata de asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul de la Istanbul al tarii sale, transmit EFE si Reuters. Exporturile spaniole de arme catre Arabia Saudita…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a anuntat marti ca o conferinta de afaceri organizata de regat a atras angajamente de investitii in valoare de 50 de miliarde de dolari, un succes in opinia sa, in pofida unui boicot international provocat de asasinarea jurnalistului Jamal…

- Hotararea de a o plasa pe Hatice Cengiz sub protectie nonstop a fost luata de catre serviciile guvernatorului Istanbulului, potrivit agentiei proguvernamentale de presa Anadolu.Niciun comentariu cu privire la motivul acestei masuri nu a fost obtinut de Reuters de la autoritatile turce.Hatice…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca autoritatile din Rusia nu au suficiente informatii despre disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi pentru a justifica stricarea relatiilor cu Arabia Saudita, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP. Pompeo a…

- Arabia Saudita a negat duminica informatiile conform carora scriitorul Jamal Khashoggi, un proeminent disident saudit care a disparut in aceasta saptamana, a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, relateaza dpa. Un oficial al consulatului a spus ca acuzatiile sunt 'lipsite de fundament',…