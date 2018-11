Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit al afacerilor externe, Adel al-Jubeir, a declarat joi ca tara sa va refuza o ancheta internationala, asa cum cere Ankara, privind moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in consulatul regatului din Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Este un lucru pe…

- Organizația Națiunilor Unite a facut apel marți la desfașurarea unei anchete independente și imparțiale in cazul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, care a disparut la 2 octombrie dupa ce a intrat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agenției Anadolu, potrivit Mediafax.Comisarul…

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite Adel al-Jubeir a declarat marti ca regatul s-a angajat intr-o "ancheta cuprinzatoare" in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, relateaza Reuters.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat miercuri in Turcia, venind din Arabia Saudita, unde a mers marti pentru a discuta despre disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti Ministerul de Externe turc, relateaza AFP preluata…