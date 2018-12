Stiri pe aceeasi tema

- Riadul refuza sa extradeze in Turcia persoanele suspectate de implicare in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat, duminica, ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza AFP.“Noi nu ne extradam cetatenii”, a spus Jubeir, intr-o conferinta de presa la Riad. Miercuri,…

- Ministrul iranian de Externe, Javad Zarif, a declarat marti ca sunt "rusinoase" afirmatiile presedintelui SUA, Donald Trump, prin care acesta si-a manifestat sprijinul pentru Arabia Saudita in pofida asasinarii disidentului Jamal Khashoggi in incinta Consultatului saudit de la Istabnbul.

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat joi ca Printul Mohammed bin Salman „nu are nimic de-a face” cu asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, dupa ce procurorul general a declarat ca va cere pedeapsa cu moartea pentru cinci suspecti, scrie Reuters.Intrebat fiind…

- Ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, a anuntat joi ca Arabia Saudita refuza organizarea unei investigatii internationale in cazul asasinarii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, subliniind ca printul mostenitor Mohammed Bin Salman nu este implicat in acest caz.

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP. Jeremy…

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Ministrul de Externe al Arabiei Saudite Adel al-Jubeir a declarat marti ca regatul s-a angajat intr-o "ancheta cuprinzatoare" in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, relateaza Reuters.