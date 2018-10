Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a recunoscut sambata ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, a carui disparitie pe 2 octombrie a avut un ecou global, a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, transmite AFP. Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei de sambata de catre agentia oficiala…

- Autoritațile din Turcia au parasit joi consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, dupa o serie de percheziții in interiorul cladirii și al vehiculelor oficiale, in cadrul anchetei privind moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Autoritatile din Turcia au parasit joi consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, dupa o serie de perchezitii in interiorul cladirii si al vehiculelor oficiale, in cadrul anchetei privind moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters. 'Politia turca are o inregistrare…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni la Budapesta ca oficialii sauditi trebuie dovedeasca faptul ca jurnalistul Jamal Khashoggi, care a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a iesit sau nu din cladirea reprezentantei diplomatice,…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.