Ministerul de Interne saudit a declarat intr-un comunicat ca pakistanezul, identificat ca Nezar Ahmed, a fost arestat in timp ce facea contrabanda cu heroina si a fost condamnat la moarte.

Executia a avut loc in orasul-port din vest Jeddah, a adaugat ministerul. Aceasta este prima executie din 2019. Autoritatile saudite au executat 125 de persoane in 2018, 122 in 2017 si 144 in 2016. Executiile in Arabia Saudita, locul de nastere al islamului, sunt efectuate prin decapitare cu o sabie sau prin impuscare.

