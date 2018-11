Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul saudit de Externe Adel al-Jubeir a declarat sambata, la o conferinta de securitate la Manama, in Bahrain, ca responsabilii in cazul mortii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi judecati in Arabia Saudita, iar procesul va fi de lunga durata, scrie Reuters.

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul morții jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism de comunitatea internaționala. Potrivit agenției Reuters, citata de Mediafax, aceasta…

- Un oficial de rang inalt din cadrul Guvernului saudit a oferit o noua explicație in cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce prima varianta a Arabiei Saudite a fost criticata și privita cu scepticism. Aceasta ultima explicație oferita de un oficial saudit, care a cerut sa ramana…

- Arabia Saudita a recunoscut in noaptea de vineri spre sambata moartea lui Jamal Khashoggi pe 2 octombrie, in consulatul sau de la Istanbul, dar a negat orice implicare directa a regatului, relateaza Reuters, care prezinta principalele reactii internationale fata de aceasta noua intorsatura intr-un caz…

- Autoritatile din Arabia Saudita au recunoscut, dupa ce negasera initial, ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a murit in consulatul din Istanbul. Totodata a fost anuntat si faptul ca doi inalti oficiali au fost concediati in urma acestui...

- Arabia Saudita a recunoscut sambata ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, transmite AFP, citata de Agerpres. Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei, de catre agentia oficiala de presa a Riadului, SPA.

- Mai multe companii de media si-au anuntat retragerea de la o conferinta din Arabia Saudita privind investitiile, manifestandu-si astfel indignarea fata de disparitia ziaristului saudit Jamal Khashoggi, care a fost vazut ultima oara pe 2 octombrie, cand intra in consulatul tarii sale din Istanbul. Reuters…

- Arabia Saudita a negat duminica informatiile conform carora scriitorul Jamal Khashoggi, un proeminent disident saudit care a disparut in aceasta saptamana, a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, relateaza dpa preluata de Agerpres. Un oficial al consulatului a spus ca acuzatiile sunt 'lipsite…