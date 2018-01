Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Prețul petrolului a crescut la 67 de dolari pe baril in urma protestelor din Iran, al treilea exportator de țiței din cadrul OPEC, potrivit Reuters . Acesta este cel mai mare nivel atins din 2015 incoace și va duce, cel mai probabil, la scumpirea carburanților daca situația persista. Iranul se confrunta…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse.…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut miercuri o intrevedere cu premierul turc Binali Yildirim, in cadrul careia a fost abordata problema Ierusalimului, fiind prima intrevedere la nivel inalt intre cele doua tari de la decizia presedintelui american de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala Israelului,…

- Federatia israeliana de sah a solicitat marti compensatii financiare din partea Federatiei internationale de resort dupa ce sportivii sai nu au putut participa la un turneu in Arabia Saudita, fiindu-le refuzate vizele de intrare in aceasta tara, scrie AFP. Sapte sahisti israelieni au solicitat vize…

- Fortele aeriene ale Arabiei Saudite au interceptat, marti, o racheta balistica lansata in directia capitalei Riad de catre rebelii huthi din Yemen. Potrivit televiziunii saudite de stat, pana in prezent nu au fost raportate daune materiale sau victime ca urmare a interceptarii rachetei deasupra…

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din Regat, scrie Agerpres. "Toate autorizaţiile guvernamentale" sunt în vigoare,…

- Cel puțin 136 de civili din Yemen au murit în urma atacurilor aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudita asupra zonelor controlate de rebelii huthi, începând cu 6 decembrie, a declarat, marți, Rupert Colville, un purtator de cuvânt al ONU pentru drepturile omului, informeaza…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat in spatiul aerian al Riadului o „racheta balistica“ lansata de rebeli houthi din Yemen, care au anuntat la randul lor ca au tras o racheta vizand Palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, relateaza Reuters.

- 8 noiembrie 2017 - Acesta este inceputul unei noi Arabii Saudite sau finalul unui experiment. De aproximativ un secol, Arabia Saudita a fost condusa de inteleptii unei familii regale ce se gaseste acum controlata efectiv de un print mostenitor de 32 de ani, Mohammad bin Salman. El conduce Ministerul…

- Iranul a respins "categoric" joi afirmatiile ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, asupra originii iraniene a unei rachete lansate de rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite, numindu-le "presupuse dovezi fabricate", transmite AFP. Din nou, Nikki Haley acuza Iranul ca a furnizat racheta…

- Rusia si-a suspendat prezenta diplomatica in Yemen, din motive de securitate, aceasta tara fiind marcata de o noua intensificare a luptelor, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata agentiile ruse de presa, preluate de Reuters, AFP si DPA. "Data…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a invitat vineri Arabia Saudita sa dea dovada de mai multa "moderație" in Orientul Mijlociu (OM), in special fața de Qatar și Yemen, informeaza AFP. "Referitor la angajamentul Arabiei Saudite privind Qatarul, razboiul din Yemen, situația…

- Sistemul de aparare antiaeriana cu rachete Patriot ar fi ratat interceptarea unei rachete balistice de tip Scud lansata in urma cu o luna de catre rebelii Houthi din Yemen asupra Riyadului, capitala Arabiei Saudite, sustine New York Times citand o echipa de experti in domeniu. Initial autoritatile au…

- In ultimele luni, tensiunile dintre Ryiad si Teheran s-au intensificat, cele doua puteri din Orientul Mijlociu ocupand pozitii divergente in razboaiele din Siria si Yemen, dar si in ceea ce priveste criza din Liban. ”Arabia Saudita nu va sta cu mainile incrucisate in fata agresiunilor Iranului…

- Regele Salman l-a primit marti pe patriarhul maronit libanez, cardinalul Bechara Rai, o premiera istorica in Arabia Saudita, care intervine in contextul in care Ryadul isi accentueaza presiunea asupra Libanului pentru a izola Hezbollahul, formatiunea pro-iraniana membra a guvernului, scrie AFP.

- Compania aeriana nationala din Yemen a anuntat marti ca pe aeroportul international din orasul Aden (sud) a aterizat un avion comercial dupa primirea autorizatiei de securitate, aceasta fiind o masura ce va contribui la atenuarea blocadei impuse uneia dintre cele mai sarace tari arabe, relateaza…

- Regele Salman al Arabiei Saudite, in varsta de 81 de ani, ar putea renunța la tron ​​in favoarea fiului sau,prințul Mohammed bin Salman, in varsta de 32 de ani. Aceasta informație a aparut in presa de limba araba, in lumina evenimentelor dramatice care au zdruncinat Arabia Saudita in acest week-end.

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat miercuri ca, in cazul in care coalitia condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar in Yemen, aceasta va provoca \'cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de victime\', transmite…

- Saad Hariri, care sambata si-a anuntat demisia din functia de premier al Libanului, se afla sub arest la domiciliu in Arabia Saudita, a relatat marti, citand surse anonime, cotidianul libanez Al-Akhbar, apropiat de miscarea siita Hezbollah, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Aflat la Riad,…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Saad al-Hariri, premierul libanez ce anuntat in weekend, de la Riad, ca renunta demisioneaza, este in arest la domiciliu in Arabia Saudita, afirma un ziar pro-Hezbollah, citat de Reuters. Biroul sau din Liban si presa saudita spun insa ca el a fugit marti in Emiratele Arabe Unite, aliate ale Arabiei…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters, conform news.ro.Libanul a ajuns in centrul…

- Președintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de prinți, miniștri și oameni de afaceri arestați pentru corupție in Arabia Saudita ca au ''muls'' țara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman și prințului moștenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara…

- Dupa așezarea carților și a taberelor, conflictul mocnit din Orientul Mijlociu intre Iranul șiit și Arabia Saudita sunita a izbucnit. Prin intermediari, parțile se confruntau deja de ceva vreme, dar duminica Arabia Saudita a fost ținta unei rachete a hitiților din Yemen, racheta interceptata in zbor,…

- Un elicopter care transporta un prinț saudit de rang inalt și alți oficiali guvernamentali s-a prabușit duminica in sudul regatului, ucigandu-i pe cei opt oameni de la bord, potrivit Bloomberg. Ministerul de Interne al Arabiei Saudite a declarat, luni, ca prabușirea s-a produs in provincia Asir din…

- Inființarea unei comisii anticorupție in Arabia Saudita și arestarea mai multor prinți, oameni de afaceri și miniștri au intarit increderea in statul de drept din țara și contribuie la menținerea climatului de investiții, a susținut duminica Ministerul saudit al Finanțelor, dupa masurile anunțate sambata…

- Un print saudit a murit duminica în urma prabusirii unui elicopter în sudul Arabiei Saudite, aproape de frontiera cu Yemen, a indicat televiziunea de stat Al-Ikhbariya, citata de AFP. "Alti oficiali" se aflau la bordul aparatului, a adaugat canalul mentionat, pe canalul…

- Autoritatile au retinut cateva sute de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere, nici nu scanda sloganuri, de teama unor proteste anti-guvernamentale in weekendul ce marca Ziua Unitatii. Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anuntat…

- Arabia Saudita a interceptat si distrus sambata o racheta balistica, lansata din Yemen, la nord-est de capitala Riad, a informat postul local de televiziune Al Arabiya, citat de AFP si Reuters. Canalul de televiziune El-Akhbariya a anuntat ca racheta a fost doborata la nord de aeroportul King…

- Zborurile regulate catre Irak ale liniilor aeriene de stat ale Arabiei Saudite se reiau de luni, dupa o pauza de 27 de ani, conform agentiei iraniene de stat, SPA, citata de Reuters și preluat de Mediafax . Nu a existat niciun zbor direct intre cele doua state de cand fostul presedinte irakian, Saddam…

- Ambasadele Elvetiei la Riad si Teheran au semnat acorduri pentru a reprezenta interesele iraniene in Arabia Saudita si interesele saudite in Iran, a anuntat miercuri guvernul elvetian, relateaza Reuters. In urma ruperii relatiilor dintre cele doua state rivale din Orientul Mijlociu, la inceputul…

- Rebelii Houthi din Yemen au lansat o racheta balistica asupra unei tinte militare din sud-vestul Arabiei Saudite, provocand pierderi insemnate de vieti omenesti in randul fortelor saudite, potrivit unor surse militare, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit zf.ro. Racheta Qaher-M2 ar fi lovit…

- Pretul barilului de petrol a trecut de 56 de dolari, marti, datorita reducerii exporturilor Arabiei Saudite, programate pentru noiembrie, si a declaratiilor facute de membri OPEC si de companii potrivit carora piata se echilibreaza dupa ani de supraproductie, potrivit Reuters. Arabia…

- Atac la palatul regal din Jeddah: doua garzi au fost ucise si alte trei ranite de un barbat care s-a apropiat cu masina si a deschis focul asupra lor Doua garzi saudite au fost ucise si alte trei ranite, sâmbata, de un barbat care a deschis focul asupra lor dupa ce s-a apropiat…