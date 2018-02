Arabia Saudita permite inrolarea femeilor in armata

Stiri pe aceeasi tema

- Reformele declansate de printul mostenitor in Arabia Saudita ajung si in domeniul economic. Pentru prima data in istoria tarii, femeile isi pot deschide afaceri pe cont propriu.Pana acum, ele aveau nevoie de acordul sotului sau al unui barbat din familie.

- Partidul Democrat din Moldova vrea mai multe femei in politica. La prima vedere, inițiativa pare a fi una nobila, iar prin modificarile legislative propuse de democrați se mizeaza „discriminarea pozitiva a femeilor" in scopul promovarii acestora in politica, pe de alta parte, susțin unii experți in…

- Asociatiile pentru apararea drepturilor omului l-au criticat dur pe presedintele filipinez Rodrigo Duterte pentru incurajarea violentei contra femeilor atunci cand el a afirmat ca soldatii ar trebui sa impuste femeile din randul rebelilor in organele genitale, transmit marti dpa si EFE. Seful statului…

- Un proiect de lege cu privire la instituirea unui mecanism de implicare a femeilor in politica a fost inregistrat la Parlament de PD, informeaza Noi.md. Inițiativa prevede mai multe facilitați pentru femeile care doresc sa candideze la alegerile parlamentare din acest an. Astfel, pentru a se inscrie…

- Arabia Saudita a anunțat, luni, ca renunța la tutela asupra celei mai mari moschei din Bruxelles, pe fondul acuzațiilor ca aceasta a devenit un focar al radicalismului musulman. Gestul este un puternic semnal ca Riadul vrea sa-și schimbe reputația de exportator al Islamului ultraconservator

- Femeile din Isis au fost filmate luptand in prima linie, pentru prima data , in conditiile in care grupul este “disperat” sa atraga cat mai multi oameni, scrie The Independent. Un nou videoclip de...

- La finalul unei zile de lucru, din ce in ce mai multe femei aleg sa se implice in activitați sportive. Beneficiile nu sunt deloc mici: se diminueaza, astfel, stresul acumulat dupa o zi de munca și riscurile asociate sedentarismului, atat de comune printre cei care lucreaza la birou. Un angajat mai sanatos…

- Femeile care urmeaza o dieta mediteraneana ar putea avea mai multe sanse sa ramana insarcinate in urma fertilizarii in vitro (FIV) in comparatie cu cele care nu apeleaza la acest regim, informeaza AFP citand rezultatele unui studiu publicat marti. Un numar de 244 de femei care au recurs…

- Valoarea actiunilor companiei Kingdom Holding a crescut cu 10% dupa ce presedintele companiei, printul Alwaleed bin Talal, a fost eliberat din hotelul Ritz-Carlton din Riyadh, care a servit drept inchisoare pentru mai multi miliardari si printi de cand Arabia Saudita a inceput o campanie anti-coruptie…

- Rochiile au fost intotdeauna un subiect fierbinte pentru femei, cu atat mai mult cele de seara, mai ales daca trebuie sa participe la un eveniment importanta si sa fie apreciate pentru gusturile vestimentare. Cum sunt femei cu dare de mana, care cheltuie sume exorbitante pe creatii unicate, insa si…

- Care este cheia unei afaceri de succes in cazul femeilor? Si de ce unele antreprenoare par a avea mai mult succes decat altele? Ce face diferenta intre succes si esec in lumea femeilor de afaceri? Si, de ce nu, ce au in comun femeile de succes in afaceri? 1.Pasiunea Se pare ca prima conditie ca sa atragi…

- La Curtea Penala Specializata a Arabiei Saudite din Riyadh s-a desfașurat saptamana aceasta, prima infațișare din cadrul procesului in care doi gemeni sunt acuzați de uciderea mamei lor și de tentativa de omor la adresa tatalui și a celuilalt frate, dupa ce au fost influențați de islamul radical.

- Femeile social-democrate saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei.Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat se rupe sirul istoric privind…

- Suporterele saudite, carora li s-a ridicat și interdicția pe stadioane dupa 60 de ani de fotbal, și-au facut selfie-uri vineri și s-au bucurat la reușitele lui Al Ahli, invingatoare cu 5-0 contra lui Al Batin Femeile nu mai sunt discriminate nici pe stadioane in Arabia Saudita. Vineri, la Jeddah, orașul…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com. Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul…

- Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul istoric era vizibil cu mult inainte de start. "Acest eveniment arata ca ne indreptam spre un viitor prosper. Sunt foarte mandra ca sunt martora a acestei schimbari imense", a declarat Lamya Khaled Nasser, o fana din Jeddah in varsta…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com.

- Femeile saudite au venit vineri seara la un stadion din Jeddah pentru a asista la un meci de fotbal, o premiera pentru Arabia Saudita, un regat ultraconservator care a declansat o timida deschidere a societatii. Lasand sa se intrevada blugii sub abaya traditionala neagra si cu fata acoperita…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, femeile vor putea asista la meciuri de fotbal din campionat, incepand de vineri, la Riad, Jeddah si Dammam, informeaza L'Equipe.Meciurile la care pot asista femeile saudite sunt Al-Ahli - Al-Batin (12 ianuarie), Al-Hilal - Al-Ittihad (13 ianuarie) si Al-Ittifaq…

- Femeile din Arabia Saudita vor fi lasate in aceasta luna sa asiste pentru prima data la meciuri de fotbal in acest regat conservator, au informat luni autoritatile, citate de DPA. Microbistele vor putea intra pe stadioanele importante din aceasta tara pentru a asista la trei meciuri intre…

- Autoritatile din Arabia Saudita au arestat 11 membri ai familiei regale dupa ce un grup de printi a organizat un protest la palatul regal, in urma intrarii in vigoare a unui decret care stabileste ca statul nu le va mai plati facturile de electricitate si de apa curenta, potrivit Bloomberg.…

- Discriminarea pe criterii de gen este ilegala in majoritatea țarilor dezvoltate, dar studiile arata ca in multe dintre ele legislația nu se aplica. In toate țarile din lume, femeile sunt platite mai puțin decat barbații, potrivit unei cercetari realizate de World Economic Forum. Islanda a devenit prima…

- In Arabia Saudita se construieste de cativa ani prima linie de mare viteza, intre orasele istorice Mecca si Medina, iar acum un tren inaugural a parcurs cei 450 km in doua ore si 52 de minute. Lucrarile au costat aproape 7 miliarde de euro si au fost certuri legate de licitatii, dar si probleme legate…

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- Anna Muzychuk, deținatoarea titlului de Mare Maestru la Șah (Great Master), din Ucraina, va boicota Campionatul de șah la viteza pentru femei 2017, care va avea loc in Arabia Saudita. Motivul este ingrijorarea pentru reputația țarii privind drepturile omului și in special, drepturile femeilor.

- In varsta de 52 de ani, ea este fiica politicianului si scriitorului Stanley Johnson, care a participat la emisiunea „I'm a Celebrity", si prima dintre femeile care vor participa la show-ul de televiziune care incepe pe 2 ianuarie. Pentru a marca 100 de ani de cand femeile au primit drept de vot in…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat in spatiul aerian al Riadului o „racheta balistica“ lansata de rebeli houthi din Yemen, care au anuntat la randul lor ca au tras o racheta vizand Palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, relateaza Reuters.

- Femeile din Arabia Saudita vor putea de asemenea sa conduca motociclete si camioane incepand cu iunie 2018, au clarificat autoritatile, la aproape trei luni dupa anuntul facut de Riad ca femeile vor putea sofa, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . In acest regat ultraconservator, femeile sunt supuse…

- Femeile din Arabia Saudita sunt supuse totusi unor restrictii severe si trebuie sa fie sub tutela unui barbat din familia lor pentru a putea studia sau calatori. "Le vom permite femeilor sa conduca motociclete si camioane", a dat asigurari Directia Generala a Circulatiei, raspunzand mai multor…

- Autoritatile din Arabia Saudita au ridicat, luni, dupa mai bine de trei decenii, interdictia de functionare a cinematografelor, ca parte a unei serii de reforme sociale ce vizeaza regatul ultra conservator, informeaza AFP.

- Printul saudit Bader bin Abdullah bin Mohammad Farhan al-Saud este cel care a platit aproape jumatate de miliard de dolari pentru tabloul care urmeaza sa fie expus la Muzeul Luvru din Abu Dhabi. Noul proprietar al Salvador Mundi este ruda indepartata cu familia printului Mohamad bin Salman,…

- Sigur nu stiai asta! Pe langa operatiile chirurgicale la care femeile recurg pentru a arata din ce in ce mai fabulos, acestea apeleaza si la metode mai putin cunoscute. Plasele vaginale sunt folosite adesea de femeile care sufera in mod special de o boala.

- Case care se aerisesc singure, mijloace de transport la inalțime, cu legaturi intre gari și centre de afaceri, dar și aeroporturi ultramoderne, in care ajungi rapid. Sunt cateva dintre ideile cu care doi frați gemeni schimba modul cum va arata omenirea. Sunt arhitecți născuți în…