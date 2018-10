Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile saudite nu au permis anchetatorilor turci sa percheziționeze un puț situat in gradina consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, scena uciderii unui ziarist critic al Riadului, a anunțat agenția turca de presa Anadolu, preluata de AFP.

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Arabia Saudita a catalogat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul ca fiind "o greșeala uriașa și grava" și a reiterat ca prințul moștenitor Mohammad bin Salman nu a fost implicat in acest incident, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax. Afirmațiile…

- Arabia Saudita a catalogat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul ca fiind "o greșeala uriașa și grava" și a reiterat ca prințul moștenitor Mohammad bin Salman nu a fost implicat in acest incident, relateaza site-ul agenției Reuters,

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…