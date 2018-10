Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA ca va riposta cu masuri și mai dure decat America daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul,…

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Mai multe companii de media si-au anuntat retragerea de la o conferinta din Arabia Saudita privind investitiile, manifestandu-si astfel indignarea fata de disparitia ziaristului saudit Jamal Khashoggi, care a fost vazut ultima oara pe 2 octombrie, cand intra in consulatul tarii sale din Istanbul. Reuters…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Statele Unite "urmaresc indeaproape" situatia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dat disparut la 3 octombrie la o zi dupa o vizita la consulatul saudit la Istanbul, a declarat marti secretarul american al Apararii, Jim Mattis, relateaza AFP. "Urmarim situatia indeaproape si actionam in stransa cooperare…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…