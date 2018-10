Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (zis MBS), a ironizat miercuri afirmatiile potrivit carora premierul libanez Saad Hariri a fost retinut impotriva vointei sale in tara anul trecut, exprimandu-si speranta ca prezenta acestuia la Riad nu va lansa noi "zvonuri despre rapire",…

- Intr-un discurs rostit in fata grupului parlamentar al partidului sau (Partidul Justitiei si Dezvoltarii, AKP) la Ankara, Erdogan a afirmat ca asasinarea lui Khashoggi la 2 octombrie a fost "planificata" cu mai multe zile inainte si s-a produs "intr-un mod salbatic" la consulatul saudit de la Istanbul…

- Arabia Saudita trebuie sa vina cu dovezi pentru ca explicatiile oferite in legatura cu soarta jurnalistului Jamal Khashoggi sa fie considerate credibile, au apreciat intr-o declaratie comuna Franta, Germania si Marea Britanie, informeaza Reuters si AFP. Dupa ce timp de doua saptamani a…

- Arabia Saudita a recunoscut sambata ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, transmite AFP, citata de Agerpres. Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei, de catre agentia oficiala de presa a Riadului, SPA.

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Mai multe companii de media si-au anuntat retragerea de la o conferinta din Arabia Saudita privind investitiile, manifestandu-si astfel indignarea fata de disparitia ziaristului saudit Jamal Khashoggi, care a fost vazut ultima oara pe 2 octombrie, cand intra in consulatul tarii sale din Istanbul.…

- Arabia Saudita a negat duminica informatiile conform carora scriitorul Jamal Khashoggi, un proeminent disident saudit care a disparut in aceasta saptamana, a fost ucis in consulatul sau din Istanbul, relateaza dpa. Un oficial al consulatului a spus ca acuzatiile sunt 'lipsite de fundament',…