Arabia Saudita isi face propriul Fashion Week

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) efectueaza, incepand de marți, 20 februarie, plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, diferenta aferenta cantitatilor de motorina utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017 (trimestrul…

- Arabia Saudita va gazdui Saptamana Modei Arabe pentru prima data in istorie. Arabia Saudita va gazdui, in luna martie, primul sau eveniment ”Saptamana Modei Arabe”, dupa decenii de politici drastice asupra artelor și divertismentului. Prințul Mohammed bin Salman, moștenitorul tronului saudit, incearca…

- Fostul deputat a venit, luni, la Curtea Suprema, la ultimul termen al procesului sau, aflat in faza de apel. Alaturi de Vlad Cosma si de tatal sau, Mircea Cosma, fostul sef al Consiliului Judetean Prahova, s-a aflat si sora celui dintai, deputatul PSD Andreea Cosma, care a declarat ca a venit sa isi…

- Reformele declansate de printul mostenitor in Arabia Saudita ajung si in domeniul economic. Pentru prima data in istoria tarii, femeile isi pot deschide afaceri pe cont propriu.Pana acum, ele aveau nevoie de acordul sotului sau al unui barbat din familie.

- Facand referire la Legea pensiilor, prim-ministrul Viorica Dancila a precizat ca proiectul este inca in lucru, dar ca pana la finele anului ar trebui sa treaca de Legislativ. “Legea pensiilor trebuie adoptata in Parlament pana la sfarsitul acestui an, bineinteles ca va fi lasata in dezbatere publica,…

- Cele mai recente date venite dinspre autoritatile in materie indica faptul ca virusul gripal a mai curmat o viata. “De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 30 decese confirmate cu virus gripal, din care 17 tip A, subtip (H1)pdm09, 12 tip B si 1 A nesubtipat, fata de 25 in sezonul precedent,…

- Aflat in arest preventiv, masura luata intr-un prim dosar deschis de DNA pe numele sau, pentur acuzatia de trafic de influenta, fostul deputat mai primeste o lovitura din partea procurorilor anticoruptie. Concret, DNA-ul anunta miercuri, intr-un comunicat, faptul ca Ionel Arsene e suspectat – in calitate…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Adrian Pitu, președinte executiv la SSC Farul Constanța. Tibi Curt, numit manager. Cei doi foști jucatori de la Farul și de la Steaua vor sa-i readuca in elita pe ”marinari”. Primul țel: promovarea in liga secunda. Noul președinte executiv al echipei de fotbal SSC Farul Constanța, clasata pe locul doi…

- Istoricul de arta Petre Oprea scria ca, in anii ’70 – ’80, s-a organizat in Bulgaria o retrospectiva Lucian Grigorescu. In timp ce pictorul Gheorghe Ionescu si alti prieteni de-ai maestrului de la Cassis si Balcic panotau expozitia, in sala a navalit atasatul nostru cultural la ambasada din Sofia. “Ce…

- Deputatii europeni au adoptat cu 384 de voturi pentru (153 impotriva si 12 abtineri) aceasta rezolutie care vizeaza incetarea schimbarii orei de vara/iarna in UE. Deputatii cer o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, in rezolutia adoptata joi. Initiative…

- Scandal si retineri la spitalul penitenciar Rahova. Mai multi angajati au fost dusi la audieri, dupa ce au aparut suspiciuni ca acestia ii bat pe detinuti. Practica, mostenita dinainte de ‘89. Potrivit surselor noastre, 19 angajati ai spitalului, inclusiv directorul spitalului , au fost audiati de catre…

- Zborurile la joasa altitudine ale avioanelor si elicopterelor Royal Air Force au costat foarte scump ministerul britanic al Apararii. In ultimii patru ani, ministerul britanic al Apararii a platit nu mai putin de doua milioane de lire sterline (aproximativ 2,3 milioane de euro) drept despagubiri pentru…

- Un tanar din China a ramas paralizat de la mijloc in jos, dupa ce s-a jucat pe calculator mai bine de 20 de ore incontinuu la un internet cafe. Culmea, in timp ce era dus de paramedici pe targa, si-a rugat prietenii sa termine jocul in locul lui ! Tanarul a vrut sa mearga la […] A paralizat dupa ce…

- Orientul Mijlociu iși ține din nou respirația, dupa ce Arabia Saudita a interceptat o racheta balistica lansata de rebelii din Yemen. Ținta rachetei ar fi fost o zona foarte populata din regat. In viziunea arabilor, implicarea Iranului este evidenta, crescand tensiunile dintre cele doua puteri regionale.

- Pentru cei care au nevoie de motivatie suplimentara pentru a face sport si in lungile luni de iarna, aceste doua tinere rusoaice sunt exemplul cel mai bun. Tynda este un oras din oblastul (subdiviziune administrativa) Amur (Rusia) cunoscut ca important nod feroviar, fiind denumit si capitala magistralei…

- Canada isi modifica imnul. Dupa aprobarea din Camera Comunelor, Senatul a decis prin vot ca unul dintre versurile variantei engleze a imnului sa fie schimbat pentru a reflecta egalitatea de gen."In toți fiii tai trezesti o adevarata dragoste de patriot.

- Zalauanul Robert Parge, fost atlet al Clubului Sportiv Scolar Zalau, este noul recordman al Romaniei in proba de 400 de metri, la tineret. Parge a participat zilele trecute la un concurs in Austria, clasandu-se pe locul patru in aceasta proba, fiind depasit de un sloven, un englez si un ceh. Atletul…

- I-A... ZBURAT NOROCUL! In noaptea de 29 / 30 ianuarie a.c., in urma activitaților investigativ – operative desfașurate de catre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, in cooperare cu polițiștii din cadrul Sectorului Poliție de Frontiera Aeroportul Sibiu, pe sensul de intrare in țara, s-a…

- Cabinetul Dancila isi poate incepe activitatea, odata ce a trecut de votul Parlamentului, iar apoi premierul si ministrii au depus juramantul, la Cotroceni. In prezenta sefului statului si a celor doi presedinti al Camerelor Parlamentului, prim-ministrul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau,…

- O actiune a oamenilor legii din Calarasi a dus la retinerea a patru persoane din randul celor sapte care au fost duse la audieri, la politie, pentru a da explicatii intr-o cauza aflata in plina ancheta. In ultima zi a saptamanii recent incheiate s-au facut cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele…

- Ministrul propus al Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a scris, sambata, pe Facebook, a vazut un "popor unit in jurul unui simbol national", ea subliind ca acest lucru o determina sa acorde atentie deosebita "ambasadorilor" Romaniei, care sunt sportivii de performanta".

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Paul Ryan, a declarat joi ca exclude o 'alianta strategica' intre SUA si Rusia in Siria aflata in razboi, adaugand ca ar putea exista, de la caz la caz, 'convergente tactice' intre cele doua tari, relateaza France Presse. 'Eu…

- Documentele privind casatoria, divortul, nasterea si decesul ar putea fi puse la dispozitia cetatenilor in mod digital, un proiect in acest sens putand fi publicat zilele acestea, sustine Ionut Valeriu Andrei, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Pentru a obtine…

- Chiar in timp ce Dragnea discuta, la Parlament, cu Tariceanu, pe marginea constituirii Cabinetului Dancila, fostul presedinte Basescu a lansat un veritabil atac la adresa celui dintai. Plecand de la declaratiile facute recent de catre seful PSD, Liviu Dragnea, si, respectiv, secretarul general adjunct…

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariati, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanta si servicii, si-a deschis o sucursala la Bucuresti. Miza afacerii ar fi exploatarile…

- Cadrele medicale si specialistii in descarcetare au fost chemati sa intervina de urgenta, marti dimineata, la locul unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri. Din datele facute publice de catre reprezentantii Centrului Infotrafic, coliziunea s-a produs in Valea Plopii, o localitate prahoveana…

- Romanii ar putea pune, fara sa stie, in farfurie si da copiilor lor carnati cu substante chimice! Un studiu in urma carora initiatiorii spun ca au analizat 116 soiuri de carnati aflati in galantarele magazinelor – atat a celor de producatori, cat si a hipermarketurilor – scoate la iveala situatii datatoare…

- Anul 2018 i-a bucurat din start pe posesorii de autoturisme, asigurarile auto obligatorii – RCA ieftinindu-se semnificativ, in unele cazuri cu peste 40 la suta. Insa, noul an a venit și cu o suita de noutați legate de polița RCA. Cea mai interesanta este de departe decontarea directa, serviciu care…

- In prima zi a acestei saptamani, reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au anuntat faptul caau decis trimiterea in instanta a cauzei ce il vizeaza pe Ionut Ifrim, in calitate de sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu. Procurorii anticoruptie il acuza pe Ifrim de santaj si cumparare…

- Conform raportului PwC, in perioada 2017-2021 va exista o crestere a cheltuielilor de aparare, care va compensa declinul inregistrat in perioada 2012-2016 in 45% dintre tarile analizate. Printre acestea, se numara jucatori mari precum Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, dar…

- Decizie istorica in fotbalul din Arabia Saudita. Pentru prima data in aceasta țara, femeile vor putea asista live la meciurile de fotbal din campionat. Asta se poate intampla vineri, la Riad, Jeddah și...

- Brazilianul Philippe Coutinho, care a semnat luni cu FC Barcelona si va incerca sa faca uitata plecarea lui Neymar la PSG, a subliniat ca el este ''diferit'' de compatriotul sau si ca a venit pe Camp Nou pentru a-si ''gasi propriul sau loc''. ''Noi…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- Jucatoarea ucraineana Anna Muzychuk, dubla campioana mondiala la sah a anuntat ca nu va merge la campionatul tinut in Arabia Saudita pentru ca Regatul trateaza femeile ca pe “fiinte secundare”, noteaza Guardian.

- In linie cu noile directii trasate de presedintele Republicii Kazahstan Nursultan Nazarbaev legate de „economizarea“ politicii publice a Kazahstanului, prioritatile guvernului sunt urmatoarele: atragerea investi­tiilor straine si a inovatiilor tehnologice in sectoare prioritare ale economiei Kazah­stanului,…

- Dupa ce autoritatile din Arabia Saudita au anuntat ridicarea interdictiei pentru femei de a conduce automobile, Riad a clarificat situatia si pentru alte categorii de vehicule care pot fi conduse de femei. Incepand cu iunie 2018, femeile saudite vor avea liber sa calareasca motociclete dar si sa conduca…

- Mohammed bin Salman, omul de fier din Arabia Saudita, s-a dovedit a fi misteriosul cumparator al castelului Louis XIV, in apropiere de Paris, cea mai scumpa locuinta privata din lume: 275 de milioane de euro. Luxoasa proprietate a fost vanduta in septembrie 2015 de catra firma imobiliara de lux Daniel…

- DISTRACTIE SI RELAXARE „Regatul de Gheata” al familiei Alexandru si Emilia Bululus din Galati si-a deschis portile la Barlad, de la 1 decembrie, fiind singurul patinoar din judetul Vaslui! Sunt asteptati toti barladenii si vasluienii dornici de patinaj, de distractie si feerie de gheata. Doi tineri…

- Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat in tari precum Romania, Ungaria, Bulgaria si Germania. Singurul producator mai mare de armament de la care se aprovizioneaza gruparea jihadista este China. Raportul de 200 de pagini ofera cel mai cuprinzator studiu verificat…

- "Acum in comisia de buget, Ministrul Mediului anunta ca se va indrepta impotriva Primariei Iasi pentru a recupera amenda de milioane de euro data de Uniunea Europeana pentru infringement pe calitatea aerului. Iesenii vor plati din greu pentru incompetenta primarului Chirica. Am intrebat-o de asemenea…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- Prințul saudit Miteb bin Abdullah, fiul raposatului rege Abdullah și fost lider al Garzii Naționale, a fost eliberat din detenție. El a ajuns la o ințelegere cu autoritațile saudite care se ridica la peste un miliard de dolari, relateaza reuters.com. Prințul Miteb bin Abdullah s-a numarat printre…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a lansat aceasta coalitie formata din 40 de tari musulmane, predominant sunite, promitand o lupta implacabila contra gruparilor extremiste. Anuntul a fost facut la Riad, in cadrul unei reuniuni a ministrilor Apararii din tari din Asia si Africa, intre care…

- Il cheama Alan Wilzig, are 52 de ani si o iubita de numai 23 de ani. E un impatimit al curselor de masini asa ca a dat 3 milioane de dolari ca sa-si construiasca una numai pentru el. Alan locuieste in Taghkanic, statul New York, unde si-a construit si singura pista profesionala de Formula 1 […] Si-a…

- Editia de Black Friday de anul acesta a generat peste 264.000 de tranzactii online in valoare totala de peste 160 de milioane de lei, cu aproximativ 50% mai mult decat aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor PayU Romania.

- Partenerii americani au dat semnalul, iar conducerea Serviciului Roman de Informatii e pe faras, scriu jurnalistii de la National. Potrivit informatiilor acestora, americanii nu ar fi multumiti de Eduard Hellvig si ar dori ca scaunul de director sa fie ocupat de propriul lor om. Citeste si: Dragomir…

- „Toți concurenții sunt foarte buni, caci alfel nu ar fi fost selectați la un asemenea concurs... Sunt studenta la Administrație Publica, la UBB, și sunt eleva la Școala Populara de arta „Tudor Jarda” din Cluj. Evident ca m-ar onora un premiu obținut la un festival atat de important”, ne-a marturisit,…