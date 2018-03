Arabia Saudita isi face program nuclear civil Inaintea unei importante vizite la Washington a printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, guvernul a aprobat oficial politica nationala cu privire la programul de energie atomica. Intentiile regatului sunt legate de constructia unor prime 16 reactoare nucleare in cursul viitoarelor decenii, potrivit responsabililor sauditi care citeaza un cost total de 80 de miliarde de dolari. […] Arabia Saudita isi face program nuclear civil is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cei mai mulți analiști politici ii pun in carca lui Traian Basescu pacatul de a fi creat statul paralel. Respectiv acel mecanism infernal prin care e siluit votul cetațenilor, puterea reala fiind de fapt confiscata de instituțiile de forța. Au și nu au dreptate. O spun ca…

- Un reprezentant al Ministerului de Externe rus, Serghei Riabkov a declarat, ca exista dovezi cum ca statele Unite incearca sa influenteze rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 martie, citeaza Agerpres agențiile de presa ruse. Potrivit acestuia, Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Mostenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, isi incepe primul sau turneu extern, el urmand sa viziteze Cairo, Londra si New York pentru a-si intari rolul pe scena globala, scrie Guardian.

- Un plic continand o ”substanta necunoscuta” a fost deschis marti intr-o baza militara americana, in apropiere de Washington, iar 11 persoane s-au simtit rau dupa aceea, au anuntat reprezentanti ai puscasilor marini, scrie NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Veste buna pentru romanii cu credite:…

- Prim-ministrul libanez Saad al-Hariri a plecat marti noapte la Riad, a anuntat biroul sau de presa, pentru prima sa vizita in capitala saudita dupa ce a demisionat brusc in noiembrie, informeaza Reuters. Un comunicat al biroului de presa al lui Hariri precizeaza ca el a raspuns la o invitatie a…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata si citat…

- Vedeta de televiziune Oprah Winfrey a promis ca va egala donatia de o jumatate de milion de dolari a sotilor George si Amal Clooney pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida…

- Femeile saudite sunt de acum autorizate sa-si creeze propriile firme in regat fara a solicita consimtamantul unui tutore masculin, pentru a stimula sectorul privat, a anuntat guvernul de la Riad. "Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului…

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- Pe masura ce noul guvern geman prinde contur, companiile germane lanseaza avertismente care dau fiori: ar putea incepe un razboi comercial mondial, iar de vina sunt americanii. Unii spun ca administratia presedintelui Donald Trump a lansat deja un razboi valutar prin deprecierea dolarului.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, ca NATO nu inseamna doar SUA, adaugand ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au un statut egal cu cel al Statelor Unite, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Intr-un discurs sustinut in fata grupului parlamentar…

- Despre rețeaua de hackeri de elita ai lui Kim Jong-un s-au zvonit foarte multe. Se presupune ca 6000 de programatori care lucreaza pentru serviciul de informații nord-coreean ar fi responsabili pentru atacuri la scara mondiala, care au provocat pagube de milioane de dolari. Totul este invaluit in secret.…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite (CIA), Mike Pompeo, a explicat joi motivul vizitei recente la Washington a sefului contraspionajului rus, aflat pe lista sanctiunilor americane, informeaza AFP. Presa a relatat ca Alexandr Bortnikov, directorul serviciului intern de informatii…

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Arabia Saudita a interzis accesul muncitorilor straini in anumite domenii, pentru a le permite propriilor cetațeni sa se angajeze, in condițiile creșterii ratei șomajului, scrie The Independent. Ministrul Muncii din Regatul Saudit a decis ca angajatorii din 12 domenii din secotrul privat să recruteze…

- Arabia Saudita a recuperat deja peste 107 miliarde de dolari in urma campaniei anticoruptie, care a dus la arestarea a zeci de printi si ministri, relateaza BBC News. La inceputul lunii noiembrie, printul mostenitor a lansat o campanie anticoruptie , care a fost vazuta drept o masura lauta de Mohammad…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Celebrul multimiliardar saudit era detinut din 4 noiembrie 2017 in hotelul Ritz-Carlton din Riad. In varsta de 62 de ani, bin Talal era cel mai cunoscut detinut din cele 350 de personalitati- printi, ministri, oameni de afaceri- inchise la Ritz-Carlton, in cadrul campaniei anticoruptie lansata in noiembrie…

- In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles. Urmeaza sa primim…

- Presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Paul Ryan, a declarat joi ca exclude o 'alianta strategica' intre SUA si Rusia in Siria aflata in razboi, adaugand ca ar putea exista, de la caz la caz, 'convergente tactice' intre cele doua tari, relateaza France Presse. 'Eu…

- Regele Abdullah al Iordaniei a afirmat duminica, in cadrul unei intrevederi cu vicepreședintele SUA, Mike Pence, ca se așteapta de la autoritațile din Washington sa reconstruiasca "increderea" in direcția unei soluții cu doua state in Israel, dupa ce președintele Donald Trump a recunoscut Ierusalimul…

- Presedintele Iohannis a multumit din nou AJC pentru invitarea sa ca oaspete de onoare la Forumul Global al organizatiei, care s-a desfasurat la Washington in iunie 2017, si pentru acordarea prestigioasei distinctii 'Light Unto the Nations'. Șeful statului si-a exprimat aprecierea pentru intreaga…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite care este si ministrul Apararii, si-a creat propria organizatie militara privata pentru a lansa vasta operatiune anticoruptie din noiembrie 2017. Potrivit media saudite, in crearea acestei noi structuri din regat, bin Salman a beneficiat de…

- Trump International Hotel din centrul capitalei Statelor Unite a avut parte de o surpriza neplacuta seara trecuta, atunci cand termenul vulgar folosit de presedintele Trump pentru a descrie o serie de state a fost proiectat pe fatada cladirii.

- In Arabia Saudita e sarbatoare. La meciul Al-Ahli – Al-Batin in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman.

- Un bancher turc a fost gasit vinovat in SUA in legatura cu tranzactii ilegale cu Iranul prin intermediul unor banci americane, astfel incalcand regimul de sanctiuni impus Iranului de SUA, acest caz amplificand tensiunile intre Washington si Ankara, informeaza site-ul cotidianului The New York Times.

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse…

- Peste 260 de miliarde de dolari va cheltui Arabia Saudita in 2018, o suma record, potrivit CNBC, citat de digi24.ro. Strategia de a restructura economia face parte din agenda de reforma a printului Mohammed bin Salman.

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din regat. "Toate autorizatiile guvernamentale" sunt in vigoare, a dat asigurari…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat in spatiul aerian al Riadului o „racheta balistica“ lansata de rebeli houthi din Yemen, care au anuntat la randul lor ca au tras o racheta vizand Palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, relateaza Reuters.

- Mohammed bin Salman, omul de fier din Arabia Saudita, s-a dovedit a fi misteriosul cumparator al castelului Louis XIV, in apropiere de Paris, cea mai scumpa locuinta privata din lume: 275 de milioane de euro. Luxoasa proprietate a fost vanduta in septembrie 2015 de catra firma imobiliara de lux Daniel…

- 8 noiembrie 2017 - Acesta este inceputul unei noi Arabii Saudite sau finalul unui experiment. De aproximativ un secol, Arabia Saudita a fost condusa de inteleptii unei familii regale ce se gaseste acum controlata efectiv de un print mostenitor de 32 de ani, Mohammad bin Salman. El conduce Ministerul…