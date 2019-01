Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii din Arabia Saudita nu vor mai putea sa divorteze fara sa-si anunte sotiile. Incepand cu data de 6 ianuarie 2019, tribunalele vor fi obligate sa informeze femeile prin SMS atunci cand despartirea de partenerul de viata va fi oficializata scrie digi24.ro.Femeile saudite vor sti care…

- 50.000 de tichete s-au vandut in trei ore, dar fanii vor sta in sectoare separate la Supercupa Italiei dintre Juventus - Milan pe 16 ianuarie, la Jeddah. Pentru ca in Arabia Saudita se pastreaza regulile stricte sexiste. Italienii nu au cedat presiunilor internaționale dupa asasinarea ziaristului Khashoggi…

- Un mire din Arabia Saudita a decis sa puna capat casniciei imediat dupa petrecerea de nunta. Acesta era extrem de deranjat de faptul ca mireasa, in loc sa petreaca timpul cu el, statea in permanenta cu telefonul in mana, butonandu-l cu insistenta. Desi a incercat sa isi pastreze rabdarea, la un moment…

- Acesta este, cu siguranta, cel mai scurt mariaj. La doar cateva ore dupa ce s-a casatorit cu femeia vietii lui, un barbat din Arabia Saudita a decis sa depuna actele de divort, iar motivul este unul cat se poate de banal.

- Arabia Saudita, controversatul și bogatul regat cu capitala la Ryadh, a investit masiv in ultimii ani, mai ales in tehnologie, finanțand și un uriaș fond de investiții gestionat de mastodontul nipon de tehnologie Softbank. Arabia Saudita a investit in multe domenii, ca parte a planului de a-și scadea…

- FC Dinamo Bucuresti anunta numirea lui Mircea Rednic in functia de antrenor principal al echipei din Soseaua Stefan cel Mare. Rednic va antrena pentru a patra oara formatia dinamovista, dupa ce a mai fost la conducerea tehnica in 2006-2007, 2008-2009 si 2015-2016. El a pregatit ultima data echipa Al…

- Riadul a planuit sa-l aresteze pe jurnalistul critic Jamal Khashoggi, disparut in urma cu o saptamana in Turcia, potrivit unor interceptari ale serviciilor americane de informatii, dezvaluie cotidianul The Washington Post (WP), la care lucra jurnalistul saudit, scrie The Associated Press. WP…