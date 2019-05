Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al coalitiei care lupta impotriva rebelilor in Yemen si care este condusa de Arabia Saudita, colonelul Turki al-Maliki, a afirmat ca apararea antiaeriana saudita a interceptat si ''neutralizat'' luni seara ''proiectile'' deasupra regiunilor Jeddah si Taef, aflate in vestul regatului,…

- Armata din Arabia Saudita a interceptat in provincia Mecca doua rachete lansate de catre rebelii houthi din Yemen, potrivit unui comunicat de presa al Ambasadei Arabiei Saudite la Washington, citat de Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ce avere avea, de fapt, Florian Walter, cunoscutul…

- Armata din Arabia Saudita a interceptat în provincia Mecca doua rachete lansate de catre rebelii houthi din Yemen, potrivit unui comunicat de presa al Ambasadei Arabiei Saudite la Washington, citat de Reuters, conform Mediafax.Potrivit aceleiași surse, rachetele ar fi fost produse în…

- Arabia Saudita a cerut sambata convocarea de reuniuni ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si Ligii Arabe, ca urmare a episodului sabotarii a patru nave in apele Golfului si a atacului cu drone asupra a doua statii de pompare de pe teritoriul regatului saudit, transmite AFP. Cele doua summituri…

- Cele mai importante figuri de pe scena activismului pentru drepturile femeilor vor aparea la tribunalul din Riad, potrivit BBC News. Activistele au fost arestate în luna mai a anului trecut pentru infracțiuni precum spionaj sau subminarea securitații naționale. Ele au condus o campanie…

- Varsta majoritatii victimelor este de sub 9 ani. Dintre copiii raniti, unii sunt in stare 'critica', astfel incat bilantul celor decedati ar putea creste, a avertizat UNICEF in comunicatul sau. Acesta arata ca 'incidentul s-a produs in apropierea a doua scoli', dar nu precizeaza cauza exploziei.…

- Doua rachete au fost trase joi din Fasia Gaza spre regiunea Tel Aviv, a facut cunoscut armata israeliana fara sa anunte victime sau pagube materiale, relateaza AFP. Cu cateva momente inainte de...

- Un avion care decolase de pe un aeroport din Arabia Saudita, cu destinația Malaysia, a fost nevoit sa se intoarca la sol pentru ca mama iși uitase copilul in terminal, scrie HotNews.ro. Pilotul s-a vazut nevoit sa faca o cerere neobișnuita catre turnul de control, solicitand intoarcerea la sol, pe aeroportul…