Arabia Saudită. Garda de corp personală a regelui Salman, generalul Abdel Aziz al-Fagham, împuşcat MORTAL de un prieten Un purtator de cuvant al politiei, citat de agentia oficiala SPA, a precizat ca autorul crimei a fost ucis de politisti, la randul sau. Conform purtatorului de cuvant, incidentul s-a petrecut in timp ce generalul Fagham se afla intr-o vizita la un prieten la locuinta caruia se mai aflau si alti invitati, la Jeddah, in vestul tarii. In urma unei 'dispute' verbale, unul din invitati, si el un prieten al lui Fagham, a plecat si a revenit cu o arma, cu care a deschis focul asupra generalului, ranindu-l mortal. Agresorul a mai ranit doua persoane - un saudit si un angajat filipinez -, dupa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

