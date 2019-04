Arabia Saudită face apel la menţinerea presiunii asupra Iranului Arabia Saudita a facut apel marti la mentinerea presiunii asupra Iranului pentru a-si inceta ''politica de destabilizare'' in regiune, apel lansat la o zi dupa ridicarea de catre Washington a exceptarilor privind cumpararea de petrol iranian, relateaza AFP.



Seful diplomatiei saudite Ibrahim al-Assaf a exprimat, intr-un comunicat, satisfactia ''totala'' a tarii sale dupa decizia americana, pe care a calificat-o drept ''o masura necesara pentru a determina regimul iranian sa-si inceteze politicile de destabilizare si de sprijin fata de terorism… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

