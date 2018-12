Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca si-a suspendat autorizatiile de export de armament si echipament militar catre Arabia Saudita, in urma uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi si din cauza implicarii regatului wahhabit in razboiul din Yemen, a anuntat joi Ministerul danez al Afacerilor Externe, relateaza Reuters,…

- Danemarca a decis sa suspende aprobarea exporturilor de armament si echipament militar catre Arabia Saudita in urma implicarii Riadului in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi si in conflictul din Yemen, a declarat joi ministrul de externe Anders Samuelsen, transmite Reuters preluata de Agerpres.…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP.…

- Ministrul de externe britanic, Jeremy Hunt, a avut luni o intrevedere cu regele saudit Salman, cu ocazia vizitei pe care o intreprinde la Riad, vizand sa accentueze presiunea asupra Arabiei Saudite in cazul jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi si cu privire la razboiul din Yemen, relateaza AFP. Jeremy…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a confirmat ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu ministrul saudit de Externe, a cerut acestuia desfașurarea unei investigații transparente in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de…

- Uniunea Europeana ar trebui sa opreasca vanzarile de arme catre Arabia Saudita in urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, o astfel de decizie a europenilor putand contribui si la sfarsitul 'razboiului ingrozitor din Yemen', a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, intr-un…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…