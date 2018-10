Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, ca uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit in Istanbul a fost "o greseala imensa si grava" si a promis familiei ziaristului…

- Dupa ce au recunoscut uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul de la Istanbul, autoritatile saudite au demis sambata doi colaboratori apropiati ai printului mostenitor Mohammad bin Salman.

- Confirmarea mortii lui Khashoggi a fost transmisa la primele ore ale zilei de sambata de catre agentia oficiala de presa a Riadului, SPA. Pe de alta parte, televiziunea saudita a anunțat ca jurnalistul a fost murit in urma unei incaierari care a avut loc in consulat și in care au fost implicat cel…

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Mark Pompeo a fost primit de omologul sau saudit Adel al-Jubeir si de catre ambasadorul in regat al Washingtonului, printul Khaled bin Salman, fiul regelui si fratele printului mostenitor Mohammed bin Salman, a constatat un jurnalist AFP.Luni, dupa ce a discutat la telefon cu regele Salman,…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- O echipa formata din investigatori din Turcia si Arabia Saudita vor perchezitiona consulatul turc la Istanbul, luni, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a informat o sursa diplomatica din Turcia, relateaza site-ul agentiei Reuters.