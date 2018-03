Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita avertizeaza ca va dezvolta bombe nucleare daca Iranul fabrica armament atomic. "Arabia Saudita nu vrea sa se doteze cu arme nucleare, dar, fara niciun dubiu, daca Iranul va dezvolta armament atomic, vom proceda la fel in cel mai scurt timp", a declartat printul Mohammed bin Salman.…

- Inaintea unei importante vizite la Washington a printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, guvernul a aprobat oficial politica nationala cu privire la programul de energie atomica. Intentiile regatului sunt legate de constructia unor prime 16 reactoare nucleare in cursul viitoarelor decenii, potrivit…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa Interfax.

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Mostenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, isi incepe primul sau turneu extern, el urmand sa viziteze Cairo, Londra si New York pentru a-si intari rolul pe scena globala, scrie Guardian.

- Prim-ministrul libanez Saad al-Hariri a plecat marti noapte la Riad, a anuntat biroul sau de presa, pentru prima sa vizita in capitala saudita dupa ce a demisionat brusc in noiembrie, informeaza Reuters. Un comunicat al biroului de presa al lui Hariri precizeaza ca el a raspuns la o invitatie a…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Rusia a facut uz de dreptul sau de veto la o rezolutie britanica, sustinuta de Statele Unite si Franta, care reinnoia embargoul asupra armelor in Yemen, criticand Iranul, si a obtinut sa fie adoptata in unanimitate o rezolutie tehnica, evitand condamnarea Teheranului, relateaza AFP. Aceasta dubla decizie…

- Orasul Tel Aviv va fi "distrus" in cazul in care Israelul va face vreun gest "nebunesc", a amenintat luni Mohsen Rezayee, un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei islamiste de la Teheran, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Femeile saudite sunt de acum autorizate sa-si creeze propriile firme in regat fara a solicita consimtamantul unui tutore masculin, pentru a stimula sectorul privat, a anuntat guvernul de la Riad. "Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului…

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- Iranul aduce mari acuzații la adresa SUA. Statul susține ca instalațiile nucleare pe care le deține au fost spionate prin intermediul unei metode mai ciudate, capabila sa detecteze „valurile atomice”.

- Uzina Mecanica Sadu are nevoie de investitii pentru a putea onora comenzile contractate. Primarul din Bumbesti Jiu, Constantin Bobaru, a explicat ca este nevoie urgent de bani pentru achizitionarea de utilaje. Deputatul Mihai Weber a purtat discutii...

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria 'se joaca cu focul', precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere...

- Nemtii de la Rheinmetall, cea mai mare din industria de armament din Europa, se arata interesati de a readuce la viata fabrica de armament Arsenal, de la Resita, aflata acum in conservare. Intenta vine dupa ce la Moreni, aceeasi fabrica de armamanet cu capital nemtesc, a semnat un partenereiat cu Automecanica…

- Cele 4 curse de persoane de pe ruta Teiuș – Cugir și retur se numara printre cele aproape 100 de trenuri la care CFR va renunța de luna viitoare. Incepand cu 1 martie 2018, CFR Calatori va scoate din traficul feroviar aproape 100 de trenuri de calatori din toata tara, permanent sau parțial, intrucat…

- Iranul nu va negocia cu 'nimeni' capacitatile sale militare, in special rachetele balistice, a declarat marti presedintele iranian Hassan Rohani, in contextul in care SUA incearca sa interzica programele Teheranului in acest domeniu, potrivit AFP. 'Despre apararea noastra,…

- Rusia dezvolta arsenalul atomic, încercând sa produca inclusiv o torpila subacvatica, intercontinentala, autonoma si invizibila pe radare, care poate transporta ogive termonucleare, acuza Administratia Donald Trump, pledând pentru masuri

- Rusia dezvolta arsenalul atomic, incercand sa produca inclusiv o torpila subacvatica, intercontinentala, autonoma si invizibila pe radare, care poate transporta ogive termonucleare, acuza Administratia Donald Trump, pledand pentru masuri strategice pentru disuasiune, informeaza CNN.

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Arabia Saudita a recuperat deja peste 107 miliarde de dolari in urma campaniei anticoruptie, care a dus la arestarea a zeci de printi si ministri, relateaza BBC News. La inceputul lunii noiembrie, printul mostenitor a lansat o campanie anticoruptie , care a fost vazuta drept o masura lauta de Mohammad…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Celebrul multimiliardar saudit era detinut din 4 noiembrie 2017 in hotelul Ritz-Carlton din Riad. In varsta de 62 de ani, bin Talal era cel mai cunoscut detinut din cele 350 de personalitati- printi, ministri, oameni de afaceri- inchise la Ritz-Carlton, in cadrul campaniei anticoruptie lansata in noiembrie…

- Foțele aeriene ale SUA au trimis șase bombardiere B-52, capabile de transport nuclear, și 300 de aviatori in teritoriul Guam, la o zi dupa ce Kim Jong-un, liderul comunist al Coreei de Nord, l-a catalogat pe președintele american, Donald Trump, drept „nebun”.

- Departamentul de Stat american a aprobat miercuri mai multe vanzari de armament catre Arabia Saudita; valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite care este si ministrul Apararii, si-a creat propria organizatie militara privata pentru a lansa vasta operatiune anticoruptie din noiembrie 2017. Potrivit media saudite, in crearea acestei noi structuri din regat, bin Salman a beneficiat de…

- In Arabia Saudita e sarbatoare. La meciul Al-Ahli – Al-Batin in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman.

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com. Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a negat duminica, in replica la acuzatiile oficialilor de la Teheran, orice implicare a agentiei americane de informatii in manifestatiile de protest care au zguduit Iranul saptamana trecuta, transmite AFP. "Este fals. Este poporul iranian. Ei le-au creat,…

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie News.ro, care citeaza Reuters. EAU fac parte din coalitia internationala condusa de Arabia…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse…

- Peste 260 de miliarde de dolari va cheltui Arabia Saudita in 2018, o suma record, potrivit CNBC, citat de digi24.ro. Strategia de a restructura economia face parte din agenda de reforma a printului Mohammed bin Salman.

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Arabia Saudita va elibera vize turistice incepand cu primul trimestru al lui 2018, a declarat, intr-un interviu acordat agentiei AFP, printul Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, responsabil cu sectorul turistic din regat. "Toate autorizatiile guvernamentale" sunt in vigoare, a dat asigurari…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat in spatiul aerian al Riadului o „racheta balistica“ lansata de rebeli houthi din Yemen, care au anuntat la randul lor ca au tras o racheta vizand Palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, relateaza Reuters.

- Mohammed bin Salman, omul de fier din Arabia Saudita, s-a dovedit a fi misteriosul cumparator al castelului Louis XIV, in apropiere de Paris, cea mai scumpa locuinta privata din lume: 275 de milioane de euro. Luxoasa proprietate a fost vanduta in septembrie 2015 de catra firma imobiliara de lux Daniel…

- 8 noiembrie 2017 - Acesta este inceputul unei noi Arabii Saudite sau finalul unui experiment. De aproximativ un secol, Arabia Saudita a fost condusa de inteleptii unei familii regale ce se gaseste acum controlata efectiv de un print mostenitor de 32 de ani, Mohammad bin Salman. El conduce Ministerul…

- Statele Unite au prezentat ”probe irefutabile” ale unor vanzari de rachete de catre Iran, o ”incalcare flagranta” a obligatiilor sale internationale, ceea ce Teheranul a dezmintit imediat, relateaza AFP.Racheta trasa din Yemen catre Arabia Saudita de catre rebeli huthi, luna trecuta, a fost…