Arabia Saudită: Au fost interceptat două rachete trase către Mecca Purtatorul de cuvant al coalitiei care lupta impotriva rebelilor in Yemen si care este condusa de Arabia Saudita, colonelul Turki al-Maliki, a afirmat ca apararea antiaeriana saudita a interceptat si ''neutralizat'' luni seara ''proiectile'' deasupra regiunilor Jeddah si Taef, aflate in vestul regatului, fara sa precizeze nici natura, nici originea lor. Dar cotidianul Asharq al-Awsat si canalul de televiziune Al-Arabiya au afirmat ca este vorba de rachete balistice trase de catre houthi in directia orasului sfant Mecca, situat aproape de Jeddah. Rebelii houthi, sustinuti de Iran, ''au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

