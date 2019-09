Arabia Saudită: Atac de dronă asupra a două instalaţii petroliere Aramco "La ora 4.00 (1.00 GMT), echipele de securitate industriala Aramco au intervenit la incendii in doua dintre instalatiile sale la Abqaiq si Khurais" in estul Arabiei Saudite, a adaugat agentia, precizand ca "cele doua incendii au fost stinse". O ancheta a fost deschisa dupa atac, potrivit aceleiasi surse, care nu a precizat provenienta dronei. Atacul nu a fost revendicat imediat. Rebelii yemeniti, sprijiniti de Iran, revendica regulat tiruri de drone sau rachete impotriva unor tinte saudite, declarand ca actioneaza ca represalii pentru loviturile aeriene ale coalitiei conduse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

