- Arabia Saudita se pregateste sa faca un anunt recunoscand ca jurnalistul Jamal Khashoggi a incetat din viata in urma unui interogatoriu care ar fi mers prost, a informat postul american de televiziune CNN citand doua surse, transmite Reuters.Una dintre surse a precizat ca anuntul este in curs…

- Directorii companiilor JP Morgan si Ford Motors au decis sa nu mai participe la o conferinta a investitorilor care are loc saptamana viitoare in Arabia Saudita, ca urmare a controversatei disparitii a ziaristului saudit Jamal Khashoggi, relateaza media americane preluate de dpa. Jamie…

- Donald Trump a subliniat ca SUA vor pedepsi Arabia Saudita daca se adeverește ca Riad-ul se afla în spatele dispariției jurnalistului critic Jamal Khashoggi, o poziția ceva mai severa decât cea inițiala adoptata de președintele SUA.

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini sauditi…

- In Olanda, unsprezece bebelusi au murit dupa ce mamele lor au primit Viagra in timpul sarcinii, deoarece aveau placenta subdezvoltata, relateaza BBC. Studiul a fost oprit, in urma acestor tragedii. Autoritatile olandeze cerceteaza cazul a unsprezece bebelusi care au murit dupa ce mamele lor au primit…