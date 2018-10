Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE.



'Regatul (Arabiei Saudite) respinge total orice amenintare sau tentativa de a-l slabi, indiferent ca ea vine prin amenintari cu impunerea de sanctiuni ori prin presiune politica', a declarat, sub acoperirea anonimatului, un inalt responsabil saudit, citat de agentia oficiala SPA.

