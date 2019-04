Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a acuzat Israelul ca doreste razboi si a avertizat ca acest comportament, dar si cel al Statelor Unite, creste sansele unui conflict in regiune, scrie Reuters.

- Administrația de la Teheran dorește sa stabileasca relații apropiate cu toate țarile din Orientul Mijlociu, in pofida conflictului cu Arabia Saudita, a declarat duminica Hassan Rouhani, președintele Iranului, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Curtea Internaționala de Justiție a respins miercuri obiecția SUA potrivit careia aceasta nu este competenta în dosarul în care Iranul a cerut recuperarea activelor în valoarea de 1,75 miliarde de dolari înghețate în Statele Unite, relateaza AFP.Judecatorii au respins…

- Ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif a apreciat miercuri ca Conferinta de la Varsovia, organizata sub patronajul Statelor Unite, care are ca obiectiv sa exercite presiuni asupra Iranului, este ”nascuta moarta”, relateaza AFP preluata de news.ro.”Conferinta de la Varsovia, cred…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina "dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, informeaza…

- Cotatia petrolului Brent a urcat la 63,37 dolari pe baril, maximul acestui an, dupa un avans de 3% in sedinta precedenta, potrivit News.ro care citeaza Reuters. Pretul petrolui WTI, de referinta pe piata americana, a crescut la randul sau la cel mai ridicat nivel din acest an, de 55,68 dolari pe baril,…

- Ministrul de externe al Iranului a inceput duminica un turneu cu miza politica si economica in Irak, la cateva zile dupa ce secretarul de stat american Mike Pompeo i-a cerut Bagdadului sa inceteze sa depinda energetic de Iran, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Iranul este al doilea, dupa Turcia,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat joi ca Iranul va trimite doi sateliti pe orbita in urmatoarele saptamani, folosind rachete fabricate in tara, la o saptamana dupa ce Administratia de la Washington a avertizat Iranul sa nu continue programul spatial, relateaza site-ul Ynet. Administratia…