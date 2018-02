Arabia Saudita afirma ca a interceptat o noua racheta balistica lansata de rebelii Houthis

Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a desfasurat un nou test, fara succes, al sistemului de aparare anti-racheta - o racheta de interceptare lansata de pe teritoriul Statelor Unite nu a reusit sa loveasca o tinta lansata dintr-un avion, a informat postul CNN, citand mai multi oficiali ai administratiei de la Casa Alba.

- Coreea de Nord a facut progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), dar nu a dovedit pana acum capacitatea acestor arme de a lovi SUA, a dat asigurari marti un inalt responsabil militar american, relateaza AFP si Reuters. Phenianul a spus cu certitudine ca…

- Luptele s-au intensificat joi, in orașul Taiz, in Yemen, dupa atacurile aeriene conduse de coaliția saudita asupra rebelii Houthis.Coaliția condusa de Arabia Saudita a efectuat raiduri aeriene asupra pozițiilor Houthi, inclusiv asupra centrului local de comanda al acestora.

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigand doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan. Citeste…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times.

- India a testat, joi, o racheta balistica cu raza lunga de actiune capabila sa transporte arme nucleare, iar expertii sustin ca racheta ar avea capacitatea de a lovi aproape intregul teritoriu al Chinei, relateaza The New York Times.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au afirmat luni ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor in Golful Persic, au "interceptat" doua dintre avioanele lor civile, acuzatii respinse de autoritatile de la Doha, transmite AFP. In aceasta escaladare intre cele doua tari, Qatarul a acuzat in ultimele…

- O alerta a fost trimisa din greseala locuitorilor din Hawaii pentru a-i preveni asupra unui atac iminent cu racheta balistica si a le cere sa se adaposteasca. Informația a fost dezmintita imediat de autoritatile arhipelagului, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou "au identificat…

- Fortele de ordine si ofiterii serviciilor de informatii au retinut aproximativ 3.700 de persoane in timpul protestelor, a declarat Sadeghi, citat de site-ul oficial al Parlamentului iranian, icana.ir.Astfel, parlamentarul sustine ca numarul persoanelor arestate este cu mult mai mare fata…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Forțele aeriene americane din Europa au publicat imagini cu momentul in care doua avioane ale escadrilei SUA au interceptat aeronave rusești care survolau deasupra Marii Baltice, in spațiul aerian internațional.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Potrivit raportului, in loviturile aeriene care au avut loc marti asupra unei piete populare din provincia Taiz (sud-vest), cel putin 54 de civili, inclusiv opt copii, au fost ucisi si alti 42 - raniti. De asemenea, tot marti, in cursul unei lovituri aeriene care a avut loc asupra unei…

- Fortele aeriene ale Arabiei Saudite au interceptat, marti, o racheta balistica lansata in directia capitalei Riad de catre rebelii huthi din Yemen. Potrivit televiziunii saudite de stat, pana in prezent nu au fost raportate daune materiale sau victime ca urmare a interceptarii rachetei deasupra…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, a declarat ca racheta lansata marti de rebelii huthi din Yemen inspre capitala saudita prezinta "toate semnele distinctive" ale atacurilor precedente cu arme furnizate de Iran, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel puțin 136 de civili din Yemen au murit în urma atacurilor aeriene ale coaliției conduse de Arabia Saudita asupra zonelor controlate de rebelii huthi, începând cu 6 decembrie, a declarat, marți, Rupert Colville, un purtator de cuvânt al ONU pentru drepturile omului, informeaza…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat in spatiul aerian al Riadului o „racheta balistica“ lansata de rebeli houthi din Yemen, care au anuntat la randul lor ca au tras o racheta vizand Palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a interceptat "o racheta balistica" a Houthis deasupra Riadului, in timp ce rebelii yemeniti au afirmat ca au lansat o racheta care viza palatul Yamama, resedinta oficiala a regelui Salman, transmite AFP.

- Statele Unite au prezentat ”probe irefutabile” ale unor vanzari de rachete de catre Iran, o ”incalcare flagranta” a obligatiilor sale internationale, ceea ce Teheranul a dezmintit imediat, relateaza AFP.Racheta trasa din Yemen catre Arabia Saudita de catre rebeli huthi, luna trecuta, a fost…

- ISIS a avertizat, intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, ca va realiza operațiuni pe teritoriul american. Au aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe operațiuni pe…

- Iranul a respins "categoric" joi afirmatiile ambasadoarei americane la ONU, Nikki Haley, asupra originii iraniene a unei rachete lansate de rebelii houthi din Yemen asupra Arabiei Saudite, numindu-le "presupuse dovezi fabricate", transmite AFP. Din nou, Nikki Haley acuza Iranul ca a furnizat racheta…

- Atacul face parte din campania aeriana condusa de coalitie, intensificata inca de saptamana trecuta, cand rebelii huthi, care sunt sustinuti de Iran, au preluat controlul asupra capitalei Sanaa, dupa uciderea fostului presedinte Ali Abdullah Saleh.Avioanele coalitiei arabe au intreprins…

- Sistemul israelian "Cupola de Fier" a interceptat luni noaptea o racheta lansata din Fașia Gaza, a informat armata israeliana. "Sirenele au sunat in Consiliul Regional Ashkelon", a explicat intr-un comunicat sursa militara citata, care a precizat ca "nu s-au inregistrat raniți".Noul incident…

- Sistemul israelian "Cupola de Fier" a interceptat luni noaptea o racheta lansata din Fașia Gaza, a informat armata israeliana, citata de agenția EFE. "Sirenele au sunat în Consiliul Regional Ashkelon", a explicat într-un comunicat sursa militara citata, care…

- Sistemul de aparare antiaeriana cu rachete Patriot ar fi ratat interceptarea unei rachete balistice de tip Scud lansata in urma cu o luna de catre rebelii Houthi din Yemen asupra Riyadului, capitala Arabiei Saudite, sustine New York Times citand o echipa de experti in domeniu. Initial autoritatile au…

- Fortele saudite au doborat o racheta balistica lansata luna trecuta de grupul rebelilor Houthi din Yemen, in capitala Arabiei Saudite, Riyadh. A fost o victorie pentru sauditi si pentru SUA, care au furnizat sistemul de aparare antiracheta Patriot, scrie New York Times. "Guvernele mint referitor la…

- "A fost lansata o racheta de croaziera spre centrala nucleara Al-Barakah", au anuntat insurgentii huthi prin intermediul agentiei de stiri Saba si al postului de televiziune Al-Masirah.Mohammed Abdulsalam, un purtator de cuvant al insurgentilor huthi, a confirmat lansarea unei rachete spre…

- Insurgentii huthi din Yemen afirma ca au lansat o racheta de croaziera spre o centrala nucleara aflata in constructie la periferia orasului Abu Dhabi, capitala in Emiratele Arabe Unite. - continua -

- Rebelii houthi din Yemen au anunțat ca au tras o racheta de croaziera în direcția unei centrale nucleare aflate în Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Anunțul a fost facut duminica de rebeli pe site-ul serviciului lor de televiziune, fara sa fie furnizata vreo dovada a atacului…

- Rebelii houthi din Yemen au anunțat ca au tras o racheta de croaziera in direcția unei centrale nucleare aflate in Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite (EAU), relateaza duminica agenția Reuters. Anunțul a fost facut de rebeli pe site-ul serviciului lor de televiziune duminica, fara…

- Racheta balistica nord-coreeana Hwasong-15, testata cu succes in cursul zilei de marti, are capacitatea sa ajunga in Statele Unite ale Americii, potrivit unor experti americani si sud-coreeni, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat proiectilul nord-coreean…

- Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat proiectilul nord-coreean drept o racheta balistica intercontinentala (ICBM) care poate zbura peste 13.000 de kilometri. "Evaluarea noastra este ca testul de zbor a avut succes. In cazul in care racheta ar fi lansata dintr-un unghi normal,…

- Clericul musulman Fethullah Gulen, fost aliat al lui Recep Tayyip Erdogan si lider al Miscarii Gulen (Hizmet), care traieste in autoexil in statul american Pennsylvania, este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa esuata de lovitura de stat. Gulen a negat insa orice implicare in complotul…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei condamna cu toata fermitatea lansarea unei rachete balistice de catre Republica Populara Democrata Coreeana, la data de 28 noiembrie 2017, o noua grava amenintare la adresa pacii si securitatii regionale si internationale. Actiunile repetate, provocatoare si…

- "Actiunile repetate, provocatoare si periculoase ale Republicii Populare Democrate Coreene incalca in mod continuu si flagrant Rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU, ignorand numeroasele apeluri ale comunitatii internationale de a sista activitatile ilegale privind programul nuclear si balistic",…

- Amnesty International, o organizatie care promoveaza drepturilor omului, a cerut Greciei, luni, sa renunte la vanzarea sistemelor de artilerie catre Arabia Saudita, argumentand ca acele arme ar putea fi folosite impotriva civililor din Yemen, relateaza site-ul Ynetnews.com. Organizatia…

- Garzile Revoluționare Iraniene au avertizat Europa, ca daca amenința Teheranul, vor mari raza de acțiune a rachetelor la peste 2.000 de kilometri și le vor îndrepta catre continent. „Pâna acum nu am simțit Europa ca o amenințare, așa ca n-am marit raza rachetelor noastre.…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite: Liderul suprem al Iranului este ”noul Hitler din Orientul Mijlociu”Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite, a declarat, vineri, ca Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, este ”noul Hitler din Orientul Mijlociu”, in contextul in…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agenția de informații sud-coreeana, intr-o reuniune cu ușile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- In ultimele luni, tensiunile dintre Ryiad si Teheran s-au intensificat, cele doua puteri din Orientul Mijlociu ocupand pozitii divergente in razboaiele din Siria si Yemen, dar si in ceea ce priveste criza din Liban. ”Arabia Saudita nu va sta cu mainile incrucisate in fata agresiunilor Iranului…

- Racheta balistica lansata din Yemen și care viza capitala saudita provine din Iran, a declarat vineri un oficial al Forțelor Aeriene Americane. Lt. Gen. Jeffrey L. Harrigian, care supervizeaza Comandamentul Central al Forțelor Aeriene in Qatar, a facut aceste observații in cadrul unei conferințe de…

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat ca în cazul în care coalitia condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar în Yemen aceasta va provoca &"cea mai mare foamete pe care a

- In cazul in care coaliția condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutoarelor umanitare in Yemen, aceasta va provoca „cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de victime".

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat miercuri ca, in cazul in care coalitia condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar in Yemen, aceasta va provoca \'cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de victime\', transmite…

- Reprezentantii coalitiei au declarat, luni, ca vor inchide toate caile de acces in Yemen, atat pe uscat, cat si pe mare sau in aer, pentru a opri aprovizionarea cu armament a rebelilor huthi de catre Iran."Am fost instiintati de coalitie, in dupa-amiaza asta, ca interdictia accesului va…

- Ministrul saudit al Afacerilor din Golf, Thamer al-Sabhan, a declarat ca atacul cu racheta asupra aeroportului din Riad, care a avut loc sambata seara, atribuit rebelilor Houthi din Yemen, este o manevra a organizației Hezbollah echivalenta cu o declarație de razboi. ...