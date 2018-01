Arabia Saudita: Acordurile amiabile incheiate pana acum in cadrul unei campanii anticoruptie fara precedent au adus Regatului 107 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Australia isi propune sa devina unul din primii zece exportatori de armament din lume in urmatorul deceniu, a declarat luni premierul australian Malcolm Turnbull, intr-o conferinta de presa la Sydney, transmit Xinhua si site-ul BBC News. El a anuntat o noua strategie de stimulare a exporturilor…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizând ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal

- Arabia Saudita a anuntat luni un 'nou ajutor umanitar' de 1,5 miliarde de dolari pentru Yemen, unde desfasoara din martie 2015 o operatiune militara în fruntea unei coalitii arabe, transmite AFP. Coalitia araba sub comandament saudit a mai anuntat o operatiune pentru cresterea capacitatii…

- Arabia Saudita a anuntat luni un 'nou ajutor umanitar' de 1,5 miliarde de dolari pentru Yemen, unde desfasoara din martie 2015 o operatiune militara in fruntea unei coalitii arabe, transmite AFP, conform agerpres.ro. Coalitia araba sub comandament saudit a mai anuntat o operatiune pentru cresterea…

- Strategia producatorului de iPhone-uri pentru urmatorii ani se axeaza in mare parte pe investitii derulate pe teritoriul SUA. Plata unor impozite pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate, derularea unor campanii masive de angajari si multe alte investitii au fost anuntate de catre…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Departamentul de Stat american a aprobat miercuri mai multe vanzari de armament catre Arabia Saudita; valoarea tranzactiilor este estimata la 500 de milioane de dolari, potrivit agentiei Xinhua. Agentia de Cooperare pentru Securitatea Apararii din cadrul Pentagonului a publicat un anunt…

- Ce ar fi putut spune cineva atat de grav incat dupa o postare pe cea mai accesata rețea de socializare din Romania, Facebook, sa se trezeasca brusc cu un gol de 2,9 miliarde de dolari.Pierderea unei sume atat de mari din cauza unui anunț pe Facebook este o premiera și l-a costat mult mai mult…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Unul dintre fiii premierului israelian a fost inregistrat in timp ce se lauda unui prieten ca tatal sau „a facut ca al tau sa caștige 20 de miliarde de dolari”. Totodata, el vorbește și despre prostituate, intreband „ce este deschis la ora asta”, noteaza AP. Yair Netanyahu a fost inregistrat, in urma…

- Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud a ordonat guvernului sa plateasca 1000 de riali (aproximativ 266 de dolari) pentru cei ceste un milion angajati de stat, in fiecare luna din 2018. „Alocarea a 50 de miliarde de riali (13 miliarde de dolari) pentru punerea in aplicare a acestui decret indica…

- Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie .Kalanick, care detine in prezent 10% din compania…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda,…

- Cei mai bogati si influenti 500 oameni din lume si-au marit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, in crestere cu 23% fata de anul 2016. Astfel, averile lor insumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de aproape 5400 miliarde de dolari, potrivit unui clasament…

- Gigantii americani Apple si Amazon poarta negocieri cu autoritatile de la Riad pentru obtinerea unei licente de operare in Arabia Saudita, in conformitate cu programul ambitios al printului mostenitor Mohammed bin Salman de a stimula sectorul de high-tech, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse.…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Probleme mari pentru printul saudit acuzat de coruptie! Acesta poate scapa pentru moment de puscarie doar daca ofera o garantie ametitoare. Autoritatile saudite i-au cerut 6 miliarde de dolari prințului saudit Al-Waleed bin Talal, aflat acum in inchisoare.Citește și: 28 de ani de la Revoluție!…

- Organizarea Campionatului Mondial a scos din bugetul federal rus circa 6,7 miliarde de dolari (390 de miliarde de ruble), sustine Corpul de Control Financiar prin vocea Tatianei Golikova, informeaza Mediafax. Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk,…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Orice antreprenor ar trebui sa aiba o strategie de exit. Exitul este atunci cand tot capitalul greu castigat se transforma in bani lichizi, iar uneori vine sub forma unei listari la bursa. O alta optiune este achizitia start-upului de o companie mai mare. Acest tip de oferte pot fi uriase si pot face…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Qatarul va plati opt miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite…

- Bulgaria deține monede digitale Bitcoin in valoare de 3 miliarde de dolari, scrie CoinDesk.com . Este vorba de 200.000 de unitați Bitcoin, care au fost confiscate in luna mai de catre forțele de ordine, in cadrul luptei impotriva crimei organizate. Moneda digitala Bitcoin a trecut vineri de valoarea…

- Majoritatea celor arestati, luna trecuta, in Arabia Saudita in cadrul unei operațiuni masive anticorupție au acceptat sa inapoieze sumele pe care le-ar fi dobandit in mod necinstit in schimbul eliberarii.

- Averea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a dpeașit 100 de miliarde de dolari, dupa ce vanzarile-record de Ziua Recunoștinței și Black Friday au dus la creșterea acțiunilor companiei, potrivit Bloomberg . Bezos a inregistrat o creștere de 2,4 miliarde de dolari, dupa ce titlurile Amazon au urcat cu…

- Nebunie de Black Friday in SUA, dar nu la fel ca in alți ani. Mii de oameni s-au așezat la cozi in fața marilor magazine dar și mai mulți au preferat cumparaturile din fața calculatorului sau telefonului mobil.

- Rusia vizeaza vanzari de export de cel putin 10 miliarde de dolari pentru noul MiG-35, cel mai avansat avion de lupta al tarii. Aeronava va fi scoasa la vanzare anul viitor, dar negocierile pentru vanzarea noului model MiG-35 sunt in desfasurare cu mai mult de 30 de tari, relateaza Bloomberg.…

- Potrivit Financial Times, de oferta guvernului de la Ryadh pot profita in total 200 de membri ai familiei regale, ministri, oameni de afaceri si inalti oficiali militari. Toti au fost arestati saptamanile trecute, dar nu au fost incarcerati. In schimb sunt cazati intr-unul dintre cele mai luxoase hoteluri…

- In ultimii trei ani, Uniunea Europeana a alocat Ucrainei 12 miliarde de euro, dintre care 3,4 miliarde de euro au reprezentat asistența macrofinanciara, a declarat astazi Hugh Mingarelli, șeful Delegației UE in Ucraina, potrivit Interfax-Ucraina. „Ucraina este, fara indoiala, un partener prioritar pentru…

- Airbus SE a anuntat cea mai mare tranzactie cu avionul comercial A320, pentru suma de 50 de miliarde de dolari la Expozitia Aeriana din Dubai, depasind mega-deal-ul de 20 de miliarde de dolari al companiei Boeing, relateaza Bloomberg. Pactul a avut loc miercuri si s-a discutat tranzactia…

- S&P a anuntat ca Venezuela se afla in incapacitatea de a rambursa 200 de milioane de dolari, subliniind ca a luat aceasta decizie in urma unei perioade de gratie de 30 de zile cu privire la plata a doua obligatii. „Am scazut cu doua note, la D (default) si am scazut nota emisiunilor pe termen lung in…

- O competitie acerba pentru comenzi ar putea lua nastere duminica, in prima zi a Salonului aeronautic de la Dubai, in conditiile in care producatorul european Airbus si rivalul american Boeing se pregatesc sa anunte comenzi de in valoare de aproape 30 de miliarde de dolari, potrivit Agerpres.

- Premierul irakian Haider al-Abadi a estimat simbata la 'peste 100 miliarde de dolari' pagubele provocate de gruparea Statul Islamic (SI) in cei trei ani de ocupație jihadista asupra unor mari teritorii din țara, transmite AFP. 'Pagubele ocupației Statului Islamic asupra orașelor irakiene se ridica deja…

- Cel puțin 100 de miliarde de dolari au fost deturnate, in Arabia Saudita, prin faptele de corupție și deturnare, in decurs de zeci de ani. Este anunțul facut de procurorul general al țarii, in plina campanie anticorupție. De astfel, el a precizat ca 199 de persoane au fost arestate in cadrul acestor…

- Arabia Saudita imputa fraude in valoare de 100 de miliarde de dolari celor peste 200 de persoane care au fost arestate in cadrul unei epurari fara precedent, care a vizat inclusiv printi si ministri, in numele luptei anticoruptie, scrie AFP.

- Statele Unite vor aloca, in 2018, 4,5 miliarde de dolari pentru a opri agresiunea rusa in Europa. Banii sunt incluși in proiectul bugetului pentru Aparare de anul viitor, care a fost votat de ambele camere ale Congresului de la Washington.

- Arabia Saudita ar putea confisca 800 de miliarde de dolari in bunuri de la elita saudita, adica de la 11 prinți și a 38 de foști si actuali miniștri. Toți aceștia au fost arestați saptamina trecuta de o comisie anticorupție inființata de prințul moștenitor Mohammad bin Salman (foto). Cei 11 prinți și…

- Guvernul saudit incearca sa confiste bani si alte active in valoare de 800 de miliarde de dolari in marea represiune pornita impotriva coruptilor din elita regatului, potrivit unor surse familiarizate cu situatia, arata MarketWatch. Mai multi oameni de business de top se numara printre cei…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita este în continuare un om foarte bogat. Cu toate acestea, averea lui s-a micșorat cu 1,2 miliarde de dolari în doar 48 de ore. El se numara printre cei vizați de campania anticorupție din Arabia Saudita, respectiv printre numele sonore din…

- Prințul Alwaleed bin Talal, arestat dupa înfiintarea unui comitet anticoruptie în Arabia Saudita, a pierdut peste un miliard de dolari în 48 de ore.Conform Bloomberg, citat de Mediafax, averea neta a printului Alwaleed a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce…

- Printul Alwaleed bin Talal, arestat dupa înfiintarea unui comitet anticoruptie în Arabia Saudita, a pierdut peste un miliard de dolari în 48 de ore; valoarea de piata a firmei de investitii pe care a fondat-o a scazut cu 1,3 miliarde de dolari,

- Printul Alwaleed bin Talal, arestat dupa infiintarea unui comitet anticoruptie in Arabia Saudita, a pierdut peste un miliard de dolari in 48 de ore; valoarea de piata a firmei de investitii pe care a fondat-o a scazut cu 1,3 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Averea neta a printului…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Averea prințului Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita a scazut cu 1,2 miliarde de dolari in doar 48 de ore. Cu toate acestea, prințul ramane unul dintre cei mai bogați oameni din lume, scrie digi24.ro.

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg. Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a înființat…

- ​Doi mari producatori de procesoare ar putea realiza cea mai mare tranzactie din istoria tehhnologiei. Broadcom a facut oferta de 70 dolari/actiune pentru a cumpara Qualcomm, ceea ce inseamna 103 miliarde de dolari, scrie Reuters. S-ar forma un conglomerat de 200 miliarde dolari care ar pune mari probleme…

- Publicatii precum Bloomberg, Reuters si Financial Times scriu ca se pregateste o oferta record in lumea producatorilor de procesoare, fiindca Broadcom va face o oferta nesolicitata pentru a prelua Qualcomm. S-ar forma un gigant de 200 miliarde dolari, insa pana acolo mai sunt multe obstacole, ambele…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca a primit miercuri scrisoarea de acceptare (Letter of Acceptance - LOA) din partea Guvernului SUA privind achizitionarea primului sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM) tip Patriot, in valoare de 764,78 de milioane de dolari.Acesta este…