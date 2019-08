Arabia Saudită a interceptat şase rachete lansate de rebelii houthi din Yemen (coaliţia) Arabia Saudita a interceptat duminica sase rachete lansate de rebelii houthi din Yemen, a declarat coalitia militara condusa de sauditi in razboiul dus alaturi de guvernul yemenit, relateaza AFP.



Rachetele au vizat civili la Jizane, a indicat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia de presa oficiala saudita SPA, fara a semnala victime sau daune.



Canalul de televiziune Al-Massirah al rebelilor a anuntat la randul sau ca rebelii houthi au lansat10 rachete balistice 'Badr 1' care au vizat un avion militar si elicoptere Apache pe aeroportul Jizane si alte obiective.

