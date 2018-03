Stiri pe aceeasi tema

- În Capitala, se circula în conditii de iarna, partea carosabila fiind acoperita cu zapada. Brigada Rutiera a Capitalei recomanda oamenilor sa utilizeze cât mai putin masinile personale.

- Primarul interimar al municipiului Chișinau, Silvia Radu, a afirmat ca de cand a preluat interimatul la administrația Capitalei a primit un șir de scrisori și apeluri ingrijoratoare din partea chișinauienilor. Iata ce au reclamat aceștia.

- Mohammad bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite efectueaza, incepand de miercuri, o vizita oficiala la Londra. In prima zi a fost primit de Regina Elizabeta a II-a la Buckingham Palace și apoi s-a intalnit cu premierul Theresa May. Vizita lui bin Salman a fost primita cu manifestații in capitala…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters. In comunicate…

- Inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, un partid nou din Marea Britanie a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters, citat de News.ro .…

- Un nou partid politic britanic, inspirat din modelul ascensiunii formatiunii presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie nationala care are obiectivul blocarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Banca centrala a Arabiei Saudite face un pas important in ceea ce priveste testarea noilor tehnologii aparute in industria financiara. Aceasta a semnat un acord cu compania americana Ripple, care ii va furniza solutii de plata realizate cu ajutorul tehnologiei blockchain. Programul pilot este…

- SpaceX a lansat cu success cea mai puternica racheta din lume – Falcon Heavy. Vantul puternic a complicat lansarea, compania amanand lansarea pentru ora 8:45 GMT ( 22:45, ora Romaniei) de pe platfpr,a din Florida de unde a decolat si ...

- Omul de afaceri american Elon Musk ar putea scrie istorie. Marți seara a fost lansata cu succes, de la centrul spațial Kennedy din Florida, cea mai noua racheta a sa, Falcon Heavy. Este cea mai puternica din lume și, daca va reuși sa treaca de toate fazele programate, ar putea ajunge pe o orbita aflata…

- Fortele de aparare saudite ''au interceptat'' luni o racheta balistica trasa de catre rebeli houthi dinspre Yemen in directia orasului Khamis Mushait, situat in sud-vestul regatului, a afirmat un purtator de cuvant al coalitiei de state arabe condusa de Arabia Saudita, transmite AFP. Colonelul saudit…

- Cea mai mica racheta din istorie a fost lansata de la baza Uchinura din Japonia.Aceasta cantarește 2,6 tone, are lungimea de 9,5 metri și diametrul de doar 52 de centimetri. Fabricarea și lansarea rachetei i-a costat pe japonezi 3,6 milioane de dolari.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- O racheta de tip Falcon 9, apartinand companiei aerospatiale SpaceX, a fost lansata miercuri de la baza Cape Canaveral, din Florida, transportand pe orbita un satelit de comunicatii fabricat in Luxemburg, destinat sa extinda raza de supraveghere NATO si capacitatea de a impiedica atacurile cibernetice…

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- Luptele s-au intensificat joi, in orașul Taiz, in Yemen, dupa atacurile aeriene conduse de coaliția saudita asupra rebelii Houthis.Coaliția condusa de Arabia Saudita a efectuat raiduri aeriene asupra pozițiilor Houthi, inclusiv asupra centrului local de comanda al acestora.

- O racheta a fost lansata luni din regiunea siriana Afrin si a lovit o tabara din Turcia, unde se afla soldati ai Free Syrian Army (FSA), ucigind cel putin doi oameni si ranind 12, informeaza Reuters, potrivit news.ro. Stirea privind incidentul din apropierea granitei a fost transmisa de agentia Dogan.…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Televiziunea publica japoneza NHK a transmis din greseala o alerta prin care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, recomandand locuitorilor sa se adaposteasca. Dupa cateva minute, NHK a recunoscut ca anuntul a fost gresit si a transmis scuze.Pe site-ul televiziunii NHK a aparut…

- Compania lui Elon Musk, Space X, efectueaza marți teste la racheta Falcon Heavy. Testele trebuiau sa fie efectuate luni, însa membrii echipajului le-au amânat pentru astazi fiindca înca mai aveau de lucrat la racheta. Falcon Heavy este considerata a fi cea mai puternica…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au afirmat luni ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor in Golful Persic, au "interceptat" doua dintre avioanele lor civile, acuzatii respinse de autoritatile de la Doha, transmite AFP. In aceasta escaladare intre cele doua tari, Qatarul a acuzat in ultimele…

- Doua avioane militare Typhoon din Fortele Aeriene Regale au fost ridicate luni de la sol pentru a intercepta avioane ruse in apropierea spatiului aerian al Marii Britanii, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Apararii britanic, citat de Reuters. Avioanele militare britanice…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Emiratele Arabe Unite a acuzat Qatarul de interceptarea unei aeronave civile care efectua un zbor catre Bahrain. Doha respinge aceste acuzații, care reprezinta o noua escaladare a tensiunilor dintre statele din Golful Arab, relateaza Reuters. EAU a condamnat incidentul, anunțand ca va lua „toate msurile…

- Iranul a incalcat embargoul ONU asupra armelor in Yemen lasandu-i pe rebelii houthi sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice lansate spre Arabia Saudita, potrivit unui raport al Natiunilor Unite la care AFP a avut acces vineri. Expertii insarcinati cu verificarea acestui embargou…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi saudiți care s-au reunit la Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea plații facturilor la utilitati de catre stat, noteaza Reuters. Arabia Saudita, cel mai mare exportator de petrol, a introdus o serie de reforme…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce ei s-au adunat la palatul regal din Riad pentru a protesta fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor la curent si apa informeaza Reuters care citeaza presa din Arabia Saudita.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a ordonat vineri plata lunara a 1000 de riali - suma echivalenta cu aproximativ 267 de dolari - fiecarui angajat din sectorul de stat, pentru a compensa cheltuielile suplimentare generate de introducerea taxei pe valoarea adaugata si de scumpirea carburantilor. Masura…

- Arabia Saudita a interceptat, vineri, o racheta balistica, in apropierea granitei cu Yemen, la doar cateva ore de cand rebelii huthi au anuntat ca au lansat un nou atac, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Una dintre rachetele balistice lansate anul trecut de regimul de la Phenian a lovit din greșeala un oraș aflat nu departe de capitala Coreei de Nord, potrivit unui raport citat de CNBC. Potrivit unui înalt oficial american citat de publicația The Diplomat, incidentul a avut loc la…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

- Lansata in aprilie anul trecut, de Coreea de Nord, racheta Hwasong-12 a cazut peste orasul Tokchon, avariind mai multe unitati industriale si agroindustriale, scrie The Diplomat, citand surse ale administratiei...

- Protestele din Iran sunt rezultatul unui cumul de probleme nerezolvate. Indiferent cum se vor sfarsi ele, nemultumirile cresc in tara. Oamenii isi doresc schimbarea. De cel putin doi ani, numerosi experti din Iran avertizeaza ca acumularea de probleme economice, sociale si politice ar putea…

- O racheta lansata de islamisti palestinieni din Fasia Gaza a lovit vineri o cladire situata intr-o localitate din sudul Israelului, alte doua proiectile fiind interceptate de sistemul antibalistic israelian, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Israelul a atacat pozitii militare din Fasia…

- O coalitie condusa de Arabia Saudita a ucis cel putin 109 civili in urma unor raiduri aeriene desfasurate in Yemen in ultimele zece zile, inclusiv 54 de localnici aflati intr-o piata aglomerata, a anuntat joi un inalt oficial al ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Facțiuni ale opoziției siriene au respins propunerea Rusiei de a participa la o reuniune organizata de aceasta țara in orașul Soci, in luna ianuarie. Reprezentanții opoziției sunt de parere ca autoritațile de la Moscova doresc sa submineze procesul de pace care are loc la Geneva sub auspiciile ONU.…

- Rebelii sirieni aflati intr-o zona strategica din apropierea frontierelor Israelului, Libanului si Siriei, au primit un ultimatum din partea armatei siriene si a organizatiei paramilitare Hezbollah sa se predea, relateaza site-ul agentiei Reuters.