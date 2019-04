Arabia Saudită a arestat opt ​​activiste pentru drepturile omului, inclusiv doi cetăţeni americani Arabia Saudita a arestat opt ​​activiste, inclusiv doua cu dubla cetațenie americana si saudita, într-o represiune aparenta împotriva susținatorilor a doua activiste ale caror proces este condamnat de Occident, au declarat vineri mai multe organizatii pentru drepturile omului, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

Cele 11 femei judecate au promovat o campanie pentru dreptul de a conduce și a pune capat sistemului de tutela masculina al regatului. Cazul lor a intensificat criticile privind situația drepturilor omului de la Riyad, aflat deja în vizor dupa uciderea de anul trecut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elvetian a anuntat vineri ca nu va introduce un regim de vize pentru cetatenii britanici dupa iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar, chiar daca nu se va ajunge la un acord privind Brexit, informeaza Reuters. Decizia a fost luata vineri de catre Consiliul Federal si va intra in vigoare…

- Procesul lui Loujain al-Hathloul, o tanara activista pentru drepturile femeilor din Arabia Saudita, a inceput miercuri in Riyad, anunta familia acesteia, citata de CNN. Loujain al-Hathloul, in varsta de 29 de ani, a fost retinuta in martie 2018 in timp ce conducea un autoturism pe o autostrada…

- Turcia a anuntat joi ca Interpolul a emis notificari rosii - care cer politiei din intreaga lume sa localizeze si sa retina o persoana care urmeaza sa fie extradata - pentru 20 de persoane privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Regatul saudit i-a deferit justitiei pe autorii uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat joi seful Comisiei pentru drepturile omului din Arabia Saudita, care a respins orice rol international in ancheta privind acest asasinat, potrivit Reuters. Bandar bin Mohammed Al-Aiban a…

- Raportoarea speciala ONU pentru executii sumare sau arbitrare Agnes Callamard urmeaza sa conduca o ancheta internationala cu privire la uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Guvernul austriac va lua masuri saptamana aceasta pentru a proteja drepturile cetatenilor britanici pe teritoriul Austriei in cazul unui Brexit strict, a informat Gernot Bluemel, ministrul pentru Europa, scrie Reuters, potrivit News.ro.„Maine in cabinet vom ajunge la un acord si vom trimite…

- Cetatenii britanici nu vor trebui sa plece din Germania daca tara lor paraseste Uniunea Europeana fara un acord de Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne german, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Cetatenii britanici isi vor pastra drepturile de rezidenta…